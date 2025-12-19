Голова Центробанку Росії попередила про стрибок інфляції у РФ

Через підвищення ПДВ і тарифів російська економіка може зіткнутися з прискоренням інфляції вже на початку 2026 року

Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила, що підвищення податку на додану вартість і тарифів на початку наступного року може призвести до стрибка цін, хоча зараз темпи зростання інфляції сповільнилися до п’ятирічного мінімуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За словами Набіулліної, цього року темпи зростання цін в Росії сповільнилися до 5-річного мінімуму – нижче 6%.

Але «підвищення ПДВ може істотно вплинути на ціни в найближчі місяці», сказала вона.

«Окремі компанії почали коригувати ціни з урахуванням цього вже в грудні, але основний вплив ще попереду», – попередила Набіулліна, додавши, що зниження ключової ставки не буде проходити «в режимі автопілота».

Нагадаємо, що у червні очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.