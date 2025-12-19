Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Голова Центробанку Росії попередила про стрибок інфляції у РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Голова Центробанку Росії попередила про стрибок інфляції у РФ
Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила про прискорення інфляції
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Через підвищення ПДВ і тарифів російська економіка може зіткнутися з прискоренням інфляції вже на початку 2026 року

Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила, що підвищення податку на додану вартість і тарифів на початку наступного року може призвести до стрибка цін, хоча зараз темпи зростання інфляції сповільнилися до п’ятирічного мінімуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За словами Набіулліної, цього року темпи зростання цін в Росії сповільнилися до 5-річного мінімуму – нижче 6%.

Але «підвищення ПДВ може істотно вплинути на ціни в найближчі місяці», сказала вона.

«Окремі компанії почали коригувати ціни з урахуванням цього вже в грудні, але основний вплив ще попереду», – попередила Набіулліна, додавши, що зниження ключової ставки не буде проходити «в режимі автопілота».

Нагадаємо, що у червні очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.

Читайте також:

Теги: економіка росія інфляція ПДВ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Накопичення нафти марки Urals біля китайських берегів є унікальною ситуацією
Танкери з російською нафтою застрягли біля Китаю – Bloomberg
17 грудня, 19:37
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
ЗМІ: переговори щодо мирного плану Трампа продовжаться у США
15 грудня, 23:56
Чи стане Трамп загрозою для власної країни?
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
15 грудня, 17:22
Олександр Хоменко на позиціях, 2023 рік
Бліндаж у пеклі. Спогади солдата, який провів беззмінно на позиціях 76 днів
13 грудня, 20:00
Один із вболівальників на трибунах був одягнений у футболку з літерою «Z»
Прапори СРСР і Росії, футболка з «Z». Фанати «Омонії» влаштували провокацію у грі з «Динамо»
28 листопада, 12:02
Найкращий курс дій для Володимира Зеленського – подякувати Трампу за його зусилля та розпочати роботу над планом, вважає The Economist
Мирний план Трампа є зрадою для України – The Economist
22 листопада, 21:31
Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви
Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації
22 листопада, 16:45
Майк Волтц заявив, що Вашингтон готовий запровадити додаткові санкції проти Росії
США на Радбезі ООН висунули Росії вимогу припинити вогонь та пригрозили санкціями
21 листопада, 04:31
Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику
Нардеп розкрив пункти можливого «мирного плану» США щодо російсько-української війни
20 листопада, 22:31

Економіка

Уряд спрямував майже 350 млн грн для закладів вищої освіти
Уряд спрямував майже 350 млн грн для закладів вищої освіти
Голова Центробанку Росії попередила про стрибок інфляції у РФ
Голова Центробанку Росії попередила про стрибок інфляції у РФ
Депутат оцінив вимоги експертів та активістів перезавантажити Офіс Генерального прокурора
Депутат оцінив вимоги експертів та активістів перезавантажити Офіс Генерального прокурора
Єврокомісія не передбачила виняток для України у запровадженні CBAM – ЗМІ
Єврокомісія не передбачила виняток для України у запровадженні CBAM – ЗМІ
Стало відомо, коли Рада остаточно проголосує за перейменування «копійки» на «шаг»
Стало відомо, коли Рада остаточно проголосує за перейменування «копійки» на «шаг»
Рада підтримала у першому читанні перейменування «копійки» на «шаг»
Рада підтримала у першому читанні перейменування «копійки» на «шаг»

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua