Франція зробила жорстку заяву про вступ України до ЄС

Міністр-делегат Франції Бенжамен Аддад зазначив, що для успішного розширення сам ЄС також повинен пройти через внутрішні трансформації

Міністр Бенжамен Аддад озвучив жорстку позицію щодо розширення Євросоюзу

Повноцінний вступ України до Європейського Союзу не передбачає «найкоротших шляхів» і потребує тривалих реформ. Попри підтримку поступового зближення, процес інтеграції залишається складним і багаторічним. Про це заявив міністр-делегат Франції у справах Європи Бенжамен Аддад, повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Французький посадовець наголосив, що інтеграція до блоку для України, Молдови та країн Західних Балкан є геополітичною необхідністю, проте вона вимагає виконання жорстких умов. За його словами, жодних компромісів щодо цінностей чи законодавства ЄС бути не може.

Аддад підкреслив, що Україна має продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією, дотриманні принципу верховенства права та забезпеченні незалежності судової влади. Без реалізації цих реформ повноправне членство є неможливим.



Міністр зазначив, що Париж підтримує поступове наближення України до членства через проміжні статуси та глибшу інтеграцію. Однак він підкреслив, що для набуття повноправного статусу необхідно «говорити правду» – країни повинні повністю реформуватися.

Водночас зміни чекають і на сам Європейський Союз. Бенжамен Аддад пояснив, що для успішного розширення Блок має стати більш гнучким та провести внутрішні трансформації.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон пропонував ідею «символічного вступу» України до ЄС, що передбачало прискорення певних політичних процесів. У червні 2024 року Україна офіційно розпочала переговори про членство в Євросоюзі, що стало історичним кроком на шляху до інтеграції. Попри це, європейські лідери неодноразово наголошували, що швидкість вступу залежатиме виключно від темпів реалізації необхідних реформ.

Зазначимо, що Україна прагне завершити головний етап переговорів із ЄС за 1,5 року, щоб у 2027-му офіційно підписати договір про приєднання до блоку.