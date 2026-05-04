Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція зробила жорстку заяву про вступ України до ЄС

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Франція зробила жорстку заяву про вступ України до ЄС
Міністр-делегат Франції Бенжамен Аддад зазначив, що для успішного розширення сам ЄС також повинен пройти через внутрішні трансформації
фото: flickr.com/Brookings Institution

Міністр Бенжамен Аддад озвучив жорстку позицію щодо розширення Євросоюзу

Повноцінний вступ України до Європейського Союзу не передбачає «найкоротших шляхів» і потребує тривалих реформ. Попри підтримку поступового зближення, процес інтеграції залишається складним і багаторічним. Про це заявив міністр-делегат Франції у справах Європи Бенжамен Аддад, повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Французький посадовець наголосив, що інтеграція до блоку для України, Молдови та країн Західних Балкан є геополітичною необхідністю, проте вона вимагає виконання жорстких умов. За його словами, жодних компромісів щодо цінностей чи законодавства ЄС бути не може.

Аддад підкреслив, що Україна має продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією, дотриманні принципу верховенства права та забезпеченні незалежності судової влади. Без реалізації цих реформ повноправне членство є неможливим.

Міністр зазначив, що Париж підтримує поступове наближення України до членства через проміжні статуси та глибшу інтеграцію. Однак він підкреслив, що для набуття повноправного статусу необхідно «говорити правду» – країни повинні повністю реформуватися.

Водночас зміни чекають і на сам Європейський Союз. Бенжамен Аддад пояснив, що для успішного розширення Блок має стати більш гнучким та провести внутрішні трансформації.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон пропонував ідею «символічного вступу» України до ЄС, що передбачало прискорення певних політичних процесів. У червні 2024 року Україна офіційно розпочала переговори про членство в Євросоюзі, що стало історичним кроком на шляху до інтеграції. Попри це, європейські лідери неодноразово наголошували, що швидкість вступу залежатиме виключно від темпів реалізації необхідних реформ.

Зазначимо, що Україна прагне завершити головний етап переговорів із ЄС за 1,5 року, щоб у 2027-му офіційно підписати договір про приєднання до блоку.

Читайте також:

Теги: Франція Україна Європейський Союз переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Демограф розкритикував заяви про скорочення населення до 20 млн
Населення України скоротилося до 20 мільйонів? Демограф проаналізував скандальну статтю
8 квiтня, 09:27
Україна просить Туреччину розглянути можливість організації зустрічі на рівні президента Зеленського і Путіна
Переговори з РФ: Україна звернулася до Туреччини за допомогою
19 квiтня, 16:58
Американську делегацію очолить віцепрезидент США (ліворуч), іранську – речник парламенту
Коли відбудуться наступні переговори між США та Іраном: ЗМІ назвали дату
21 квiтня, 12:12
За словами Сибіги, українська модель «закритого неба» є унікальною
«Це наша нова геополітична сила». Глава МЗС розказав, як українцям вдалося отримати перевагу на міжнародній арені
22 квiтня, 10:31
Перший випадок штаму «Цикада», €90 млрд кредиту для України. Головне за 22 квітня 2026
Перший випадок штаму «Цикада», €90 млрд кредиту для України. Головне за 22 квітня 2026
22 квiтня, 21:15
Українські дронарі нищать ворожу техніку
Сили безпілотних систем спалили вісім одиниць ворожої техніки на Лиманському напрямку (відео)
23 квiтня, 08:16
У Пекіні це рішення назвали таким, що суперечить домовленостям між Китаєм та ЄС
Китай вимагає від ЄС виключити свої компанії з 20-го пакету санкцій
26 квiтня, 08:32
Ірина Фріз («Європейська солідарність») переконана, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути обговорений з депутатами ще до його реєстрації у Верховній Раді
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
25 квiтня, 20:57
Пекін пригрозив ЄС через обмеження для китайських компаній
ЄС і Китай посварилися через нові правила торгівлі
27 квiтня, 14:25

Політика

Франція зробила жорстку заяву про вступ України до ЄС
Франція зробила жорстку заяву про вступ України до ЄС
Відбудова України-2026: прем'єр Чехії візьме участь у конференції
Відбудова України-2026: прем'єр Чехії візьме участь у конференції
«Ви не виграєте цю війну». Келлог жорстко звернувся до Кремля
«Ви не виграєте цю війну». Келлог жорстко звернувся до Кремля
Іран пригрозрив США триматися подалі від Ормуза після заяви Трампа
Іран пригрозрив США триматися подалі від Ормуза після заяви Трампа
Путін боїться замаху та заколоту, між силовиками наростає конфлікт, – західна розвідка
Путін боїться замаху та заколоту, між силовиками наростає конфлікт, – західна розвідка
Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії
Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua