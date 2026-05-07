Вбивство через ревнощі? У Калузі був застрелений чемпіон Росії з функціонального багатоборства

Рідні та друзі Ісаєва оголосили збір коштів на його похорон

Ймовірна версія щодо вбивства – колишній хлопець дівчини Ісаєва приревнував його до своєї коханої

Пропагандисти повідомляють, що чемпіон Росії з функціонального багатоборства Дмитро Ісаєв був застрелений у Калузі. Про це інформує «Главком».

«Ісаєва застрелено. Порушено кримінальну справу за фактом вбивства», – повідомив співрозмовник пропагандистів у російській поліції. За його даними, вбивство сталося у ніч на 7 травня 2026 року.

Рідні та друзі спортсмена вже оголосили збір коштів на його похорон.

Ймовірна версія щодо вбивства – колишній хлопець дівчини Ісаєва приревнував його до своєї коханої. Також зазначається, що він був застрелений з мисливської рушниці

Ісаєв народився 27 вересня 1990 року, закінчив Калузький державний університет ім. Ціолковського. Був кандидатом у майстри спорту зі спортивної гімнастики, чемпіоном Росії з функціонального багатоборства. Працював персональним тренером.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.