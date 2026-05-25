Серія дронових інцидентів у Балтії змусила ЄС діяти

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликає консультації через ситуацію з дронами у Балтії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн терміново відвідає Литву після серії інцидентів із безпілотниками у країнах Балтії. У ЄС планують обговорити спільну реакцію на дронову загрозу та посилення безпеки східного флангу НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними видання, фон дер Ляєн зустрінеться з главами держав і урядів країн Балтії для координації спільних заходів реагування. Разом із нею до Литви прибуде єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Одне з джерел Politico зазначило, що візит має продемонструвати солідарність ЄС із країнами Балтії та сприяти посиленню оборонних можливостей регіону через програми фінансування та планування Єврокомісії.

Минулого тижня у Литві оголосили повітряну тривогу після виявлення безпілотника поблизу кордону з Білоруссю. У відповідь НАТО активувало місію з патрулювання повітряного простору над Балтією.

Також повідомляється, що на початку місяця два українські безпілотники, які летіли у бік Росії, впали на території Латвії. Крім того, минулого тижня літак НАТО збив безпілотник у повітряному просторі Естонії.

«Публічні погрози Росії на адресу балтійських держав абсолютно неприйнятні. Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за дрони, які становлять загрозу життю та безпеці людей на нашому східному фланзі. Європа відповість на це єдністю та силою», – заявила фон дер Ляєн.

Країни Балтії попереджають, що Москва може використати ці інциденти для спроб посварити Україну з її союзниками в ЄС. У лютому Євросоюз уже запустив план посилення безпеки держав-членів, які межують із Росією, на тлі побоювань щодо гібридних загроз та наслідків війни РФ проти України.

Єврокомісія також працює над новими механізмами посилення систем протиповітряної оборони країн ЄС, зокрема через спільні закупівлі.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Латвії оголосило протест тимчасовому повіреному у справах Російської Федерації та вручило офіційну ноту через дезінформаційну кампанію Кремля. Приводом для дипломатичного кроку стала публічна заява Служби зовнішньої розвідки РФ від 19 травня 2026 року, яку офіційна Рига назвала абсолютною брехнею.