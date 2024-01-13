Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня

Протягом дня температура переважно сягатиме 3-8° морозу, а місцями – 9-14° морозу

13 січня у більшості областей пройде сніг. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У суботу буде хмарно. Очікується сніг. Лише у східних, вночі і в південних областях опадів не передбачається. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер західний з переходом на південно-східний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. На заході місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини.

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Температура повітря вночі у східних, північно-східних областях та в Карпатах становитиме 15-20° морозу, а вдень – 9-14° морозу. У західних та більшості південних областей вночі очікується 7-12°, вдень – 0-5° морозу. На решті території вночі температура коливатиметься в межах 10-15°, вдень передбачається 3-8° морозу.

На Київщині буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-східний та зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме 10-15° морозу. Вдень очікується 3-8° морозу. У Києві стовпчики термометрів покажуть 10-12° морозу вночі та 5-7° морозу вдень.