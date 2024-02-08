2023 – найспекотніший рік за весь час спостережень: чим це загрожує

Діяльність людини є причиною катастрофічних змін клімату

Земля 2023 року відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень. Це свідчить про те, що з планетою щось не гаразд, розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

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За словами вченої, температура повітря є важливим індикатором зміни стану усієї кліматичної системи: атмосфери, гідросфери, кріосфери, літосфери і зрештою, біосфери, включно з людиною і її діяльністю:

«Як і зміна температури тіла людини, вона сигналізує про те, що з планетою щось не гаразд. Востаннє глобальна температура повітря перевищувала середню температуру доіндустріального періоду на 0,5-1,5°C на планеті 125 тис. років тому.

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Протягом останніх пів століття ріст температури повітря був найінтенсивнішим за 2 000 років. Така температура, яка спостерігалась на планеті у 2023 році була майже 100 тис. років тому».

Як зазначила науковиця, саме діяльність людини є причиною цих змін. Такого висновку дійшли вчені у шостому звіті Міжурядових експертів з питань зміни клімату. Слід зазначити, що суттєво підвищується не лише температура атмосфери, а й океану та земної поверхні. І це приводить до стрімкої зміни усіх складових кліматичної системи.

«Кліматичні зміни на планеті відбуваються нерівномірно і мають різні наслідки в різних регіонах. Це залежить від величини та швидкості потепління, географічного положення, вразливості різних систем, їхньої здатності до адаптації. Так, потепління в Арктиці та Антарктиці відбувається значно швидше, ніж загалом на планеті і зумовлює безпрецедентні зміни в цих регіонах, зокрема, втрату льодового покриву і, особливо, вічної мерзлоти, які уже є незворотними.

При підвищенні глобальної температури на 1,5°C, швидкість цього потепління значно зросте і до 2050 року, якщо викиди парникових газів не зменшаться, лід в арктичних водах у вересні може стати рідкісним явищем, а через танення вічної мерзлоти близько 70% інфраструктури може бути втрачено», – каже Балабух.

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Вона зазначає, що незворотними в масштабі від століття до тисячоліття є підвищення температури Світового океану та його окислення. Такі дані наводить Міжурядова група експертів з питань зміни клімату. Підвищення температури води сприяло поглинанню вуглекислого газу, зростанню концентрація іонів водню у морській воді на 30% порівняно з доіндустріальним періодом і, відповідно, збільшенню кислотності океану.

Такі зміни є особливо небезпечними для морських організмів, у яких карбонат кальцію формує панцирі та скелети. Найбільш вразливими є молюски, зокрема, устриці і мідії, та корали. Найбільше потерпають коралові екосистеми, яких уже втрачено до третини. Згідно з прогнозами, до 2050 року більша частина світових тропічних і субтропічних коралових рифів, постраждає від щорічного знебарвлення і втратить своє значення як джерело товарів і послуг.

Зазначимо, що тому, що Земля 2023 року відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень, сприяла антропогенна зміна клімату і природне погодне явище Ель-Ніньо. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

Середня температура у 2023 році була на 0,17°C вищою, ніж у 2016-му, який раніше був найспекотнішим роком в історії, що свідчить про дуже значне підвищення кліматичних показників.

Раніше повідомлялось, що вчені зафіксували найтепліше літо в Арктиці.