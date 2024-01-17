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Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
фото: Діана Гасюк, «Главком»

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів

У середу, 17 січня в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, за винятком Карпатського регіону, де можливий невеликий сніг та мокрий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі буде в межах 7-12° тепла, в північній частині країни до 15° морозу. Вдень температура підніметься до 1-6° тепла, на півночі та північному сході буде 4-9° морозу. У Закарпатті та південній частині країни вночі очікуються 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Криму очікується температура вночі 2-7° тепла.

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня фото 1

На Київщині 17 січня очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень від 4-9° морозу. У Києві вночі 10-12°, вдень 5-7° морозу.

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Теги: вітер снігопад погода зима

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