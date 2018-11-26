Турчинов підтвердив заморожування виборів у разі воєнного стану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Турчинов додав, що «в разі нормалізації ситуації військовий стан може бути скасовано у будь-який час»

Стаття 19 закону про правовий режим воєнного стану прямо говорить, що «в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов підтвердив, що в разі введення воєнного стану вибори президент можуть бути відкладені. Також доведеться зупинити вибори в об'єднані територіальні громади, призначені на 23 грудня.

Про це він сказав журналістам після засідання РНБО, відповідаючи на питання про вплив воєнного стану на виборчу кампанію.

«Що стосується правових наслідків - будь ласка, Конституція і законодавство України однозначно дають відповідь на поставлене вами питання», - сказав він.

Стаття 19 закону про правовий режим воєнного стану прямо говорить, що «в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування».

Ця ж стаття забороняє проведення масових зібрань та акцій.

У той же час Турчинов додав, що «в разі нормалізації ситуації військовий стан може бути скасовано у будь-який час».

Виборча кампанія на виборах президента України починається за 3 місяці до дня голосування, тобто 31 грудня.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.