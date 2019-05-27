Турчинов спростував чутки, що досі виконує обов’язки секретаря РНБО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов

Екс-секретар РНБО нагадав, що президент Порошенко 19 травня підписав указ про його відставку

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов назвав нісенітницею інформацію про те, що він нібито продовжує виконувати обов’язки на цій посаді.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Останнім часом деякі ЗМІ розповсюджують інформацію, нібито я продовжую виконувати обов’язки секретаря РНБО України. Нагадую, що 17 травня я звернувся до президента із заявою на звільнення, а 19 травня був підписаний відповідний указ», - зазначив Турчинов.

У зв’язку з цим він наголосив, що з моменту оприлюднення указу президента України «Про звільнення О.Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України» не працює секретарем РНБО. «Твердження, що нібито я виконую якісь обов’язки секретаря РНБО - нісенітниці, які не відповідають дійсності та суперечать українському законодавству», - заявив Турчинов.

Як відомо, 19 травня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова.

Глава Адміністрації президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що кандидатуру екс-міністра фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.