Головна Новини
search button user button menu button

У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
«Фактично, у компаній залишився місяць для отримання нової ліцензії»
фото з відкритих джерел

Європейська Бізнес Асоціація закликала уряд вирішити проблему з управлінням небезпечними відходами: Україні загрожує колапс

5 грудня Кабмін схвалив постанову щодо Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Але цей документ містить низку неоднозначних моментів, які ускладнюють реалізацію реформи управління відходами.

Колапсу, який може очікувати країну вже через місяць, можна уникнути – якщо підтвердити умови для збереження чинності ліцензій, і не вимагати від підприємств необхідності отримувати нові ліцензії. Про це йдеться в офіційній заяві Європейської Бізнес Асоціації.

«Європейська Бізнес Асоціація, і, зокрема, Комітет промислової екології та сталого розвитку ще навесні почали сигналізувати Міндовкіллю про необхідність завчасної розробки та оновлення ліцензійних умов. На жаль, зауваження бізнес-спільноти так і не були враховані, і прийнятий документ містить низку неоднозначних моментів», – йдеться у заяві.

Так, в ЕВА зауважили, що згідно з законом №222-VIII, ліцензія на управління небезпечними відходами видається на необмежений строк. Але жодна норма прямо не визначає, що ліцензії, видані до набрання ним чинності, перестають діяти.

«Постановою для отримання ліцензії вимагається наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Але компанії, які почали свою діяльність до прийняття Закону про ОВД у 2017 році, не можуть отримати такий документ – натомість вони мають Висновки державної екологічної експертизи, які не можуть використати попри те, що вони мають однакову юридичну силу», – вказують у Асоціації.

У ЕВА наголошують: фактично, у компаній залишився місяць для отримання нової ліцензії, а це неможливо, оскільки тільки для обов’язкової перевірки Міндовкіллям потрібно 20 робочих днів. Таким чином, уже з 1 січня Україна зіткнеться з колапсом.

«За даними порталу Екосистема, понад 370 підприємств в Україні сьогодні мають ліцензії на діяльність у сфері управління небезпечними відходами. Враховуючи відсутність правової визначеності регуляторних актів, а також нереальні строки для отримання нових ліцензій діючими ліцензіатами, вірогідність зупинки цілої галузі є досить високою. Це ймовірно вдарить по іміджу України та її подальшим євроінтеграційним перспективам. Єдиним рішенням у цій ситуації може стати підтвердження умов для збереження чинності ліцензій та відсутності необхідності отримувати нові ліцензії діючим підприємствам», – наголосила координаторка Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко.

Теги: Кабмін бізнес ліцензія ядерні відходи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На 2024 рік заплановано два підвищення заробітніх плат бюджетників
Бюджетникам в Україні у 2024 році двічі підвищать зарплати: дати та суми
Вчора, 14:55
У разі продовження війни ВВП України знизиться на 5%
Розвиток подій в Україні: експерти МВФ озвучили три можливі сценарії
Вчора, 14:24
Девід Прессман розкритикував угорський уряд за ігнорування інтересів своїх союзників по НАТО та зміцнення зв'язків з Росією
Посол США розкритикував Угорщину за ігнорування інтересів союзників по НАТО
6 грудня, 04:40
Юрій Мироненко розпочинав свою кар’єру в банківській сфері
Держспецзв'язку очолив командир ударної роти БПЛА: що відомо про Юрія Мироненка
1 грудня, 17:00
Сольський переконаний, подібна ситуація цьогоріч з ринком землі в Україні буде й у наступному році
З 1 січня холдинги зможуть купувати сільгоспземлю. Міністр спрогнозував, як відреагують ціни
30 листопада, 08:23
Картина Івана Айвазовського «Пожежа у Москві, 1812» із зміненою в українських соцмережах кольоровою гамою
На Україну чекає ідеальний шторм?
27 листопада, 17:40
Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу
Глава Асоціації малого та середнього бізнесу попередив про наслідки підвищення вартості електроенергії
23 листопада, 12:35
Путін вирішив продати частину зерна до Алжиру
Росія знайшла, як позбутись 2,5 млн тонн пшениці
21 листопада, 15:27
Українці активно шукають роботу у Швейцарії
Працевлаштування у Швейцарії: три українки розповіли, як знайти роботу
16 листопада, 17:09

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
31K
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
29K
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
27K
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів
16K
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін
12K
Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни

Новини

У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Сьогодні, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua