Держспецзв'язку очолив командир ударної роти БПЛА: що відомо про Юрія Мироненка

Мироненко у 2019 році уклав контракт та долучився до тероборони

Кабінет міністрів призначив нового голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Ним став командир ударної роти БПЛА, яка працює на Запорізькому напрямку, Юрій Мироненко.

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Мироненко у 2019 році уклав контракт та долучився до тероборони. З початку повномасштабного вторгнення він воював у складі 112 бригади тероборони Києва. Пізніше обійняв посаду заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив Відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади. Нагороджений нагрудним знаком «Срібний хрест».

Закінчив Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая (1994–2000 рр.) Здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Менеджмент» та ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка».

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Кар’єру розпочинав у банківській сфері. Обіймав керівні посади в структурних підрозділах «Правекс банк», Ukrsibbank Bnr Paribas Group тощо.

Із 2008 до 2010 року працював фінансовим директором Концерну Стирол, який займається виробництвом добрив і азотних сполук. З 2010 до 2015 року працював на посаді генерального директора ТОВ «Даймонд Сфір Груп», яке вело діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.

З 2014 року – директор, а з 2016 до жовтня 2023 року – Голова Правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) – неурядового аналітичного центру, що супроводжує реформи в Україні.

Нагадаємо, 20 листопада Кабінет Міністрів звільнив Щиголя з посади голови Держспецзв'язку.

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Потім САП і НАБУ повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн грн голові Держспецзв'язку, його заступнику та іншим посадовим особам унаслідок реалізації корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Держспецзв'язку в 2021-2022 роках. Загалом, як стверджують правоохоронці, у скоєнні злочинів підозрюють членів організованої групи у складі шести осіб.

22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього керівника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя.