На Київщині молодик прийшов до сільського клубу із бойовою гранатою в кишені



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Побачивши поліцію, чоловік викинув гранату біля магазину Фото: Нацполіція

Поліція затримала правопорушника і вилучила гранату

Опівночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Дідівщина у Фастівському районі Київщини місцевий житель прийшов до місцевого клубу з гранатою у кишені.

Для перевірки інформації за вказаною адресою прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Біля стін магазину працівники поліції виявили предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та фахівці-вибухотехніки, які як речовий доказ вилучили корпус гранати Ф-1 та запал до неї.

Поліцейські встановили, що небезпечна знахідка належить 30-річному місцевому жителю.

Як з’ясувалось, молодик побачив наряд поліції і викинув гранату біля магазину. Обійшлось без трагічних наслідків.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює шляхи походження гранати.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до семи років.