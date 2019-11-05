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    На Київщині молодик прийшов до сільського клубу із бойовою гранатою в кишені

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    Побачивши поліцію, чоловік викинув гранату біля магазину - На Київщині молодик прийшов до сільського клубу із бойовою гранатою в кишені
    Побачивши поліцію, чоловік викинув гранату біля магазину
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала правопорушника і вилучила гранату

    Опівночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Дідівщина у Фастівському районі Київщини місцевий житель прийшов до місцевого клубу з гранатою у кишені.   

    Для перевірки інформації за вказаною адресою прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Біля стін магазину працівники поліції виявили предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події прибули слідчо-оперативна група та фахівці-вибухотехніки, які як речовий доказ вилучили корпус гранати Ф-1 та запал до неї.

    Поліцейські встановили, що небезпечна знахідка належить 30-річному місцевому жителю.

    Як з’ясувалось, молодик побачив наряд поліції і викинув гранату біля магазину. Обійшлось без трагічних наслідків.

    Правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює шляхи походження гранати.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до семи років.

    Національна поліція України кримінал граната Київщина чоловік злочинець
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