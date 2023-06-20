Головна Новини
search button user button menu button

У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня

Діана Гасюк
glavcom.ua
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Найтепліше буде в центрі країни
фото з відкритих джерел

В Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці місцями буде туман

У вівторок, 20 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Будуть грози. Втім, місцями температура повітря підніметься до +30°. Про це повідомили синоптики «Укргідрометцентру».

 В регіонах буде мінлива хмарність. В Україні дощитиме. Вночі у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях, а вдень у північних, більшості західних та Вінницькій областях будуть короткочасні дощі та грози. На решті території - без опадів. В Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вночі в Україні температура повітря буде 12-17° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23-28°. Трохи вищою буде температура повітря в центральних областях - до +30°. Тим часом у Карпатах вночі температура становитиме + 6-11°, а вдень +16-22°.

У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня фото 1

На Київщині 20 червня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, вдень буде короткочасний дощ і гроза. Оголошено І рівень небезпечності.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +13-18°. Вдень температура повітря підніметься до 23-28° тепла. В нічну пору доби в Києві стовпчики термометрів покажуть +16-18°, а вдень - 26-28° тепла.

Читайте також: 20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди повітря традиції свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тейлор завжди мріяла зіграти весілля у рідному місті
Модель Тейлор Гілл показала фото зі свого весілля
14 червня, 22:11
четвер в Україні матиме над собою нестійку атмосферу
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
25 травня, 05:11
Люди носять захисні маски через дим над Нью-Йорком
Дим від лісових пожеж у Канаді охопив Нью-Йорк, фото та відео
7 червня, 23:47
Затоплена Херсонщина
Міндовкілля знайшло вихід для контролю екологічної ситуації в постраждалих регіонах
12 червня, 08:02
Скріншот відео
На концерті гурту «Скай» в столиці сталося непередбачуване
27 травня, 22:09
Українців попередили про пожежну небезпеку
Майже по всій Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки
25 травня, 10:11
привітання зі святом останнього дзвоника
Останній дзвоник: привітання зі святом у віршах та прозі для школярів
26 травня, 06:49
4 червня 2023 року православні християни святкують Трійцю
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
4 червня, 02:27
Температура вдень становитиме 17-22°
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 4 червня
4 червня, 05:13

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
298K
Росія вже оголосила перемогу в війні. Що це означає
63K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
51K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
37K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
16K
Звідки у Росії беруться новенькі ракети?
9575
Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок

Новини

ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Сьогодні, 05:11
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Сьогодні, 05:04
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 02:56
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Президент України поінформував про вагоме рішення Британії щодо санкцій проти Росії
Вчора, 22:56
Конкретні питання наступу: Зеленський провів Ставку
Вчора, 22:34

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту