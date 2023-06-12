Міндовкілля знайшло вихід для контролю екологічної ситуації в постраждалих регіонах

У найближчі місяці мобільні лабораторії для контролю якості повітря працюватимуть на Херсонщині та Миколаївщині

Міндовкілля направило в постраждалі регіони пересувні лабораторії, які здійснюватимуть контроль екологічної ситуації. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у Телеграмі.

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«Міндовкілля посилює заходи з моніторингу якості води та повітря на Херсонщині та Миколаївщині. Для цього у Херсон були направлені дві мобільні лабораторії. Вони здійснюватимуть спостереження за станом довкілля та контроль екологічної ситуації у південному регіоні», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у найближчі кілька місяців мобільні лабораторії спільно з лабораторіями Держводагентства та Держекоінспекції працюватимуть на Херсонщині та Миколаївщині.у найближчі кілька місяців мобільні лабораторії спільно з лабораторіями Держводагентства та Держекоінспекції працюватимуть на Херсонщині та Миколаївщині.

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За інформацією Міндовкілля, в Херсоні вже були відібрані перші проби води на набережній поблизу Херсонського морського торгового порту та повітря по вул. Морська, 2.

Попередні результати показали можливе перевищення вмісту нафтопродуктів у воді. Наразі триває детальний аналіз проб. Зокрема, проби води перевірятимуться за показниками рівня pH, електропровідність, вміст кисню, мінералізацію, вміст сульфатів, нітратів, нітритів, фосфатів, іонів амонію, заліза загального. Атмосферне повітря досліджуватиметься на вміст сірководню, аміаку, вуглеводнів.

За даними екологів, крім фізичного впливу, руйнування греблі Каховської ГЕС може призвести до хімічного і бактеріологічного забруднення підтоплених територій.