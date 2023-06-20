20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня краще не вживати алкоголь і не лихословити

20 червня відзначається Міжнародний день поінформованості про ністагм, Всесвітній день біженців та Всесвітній день Wi-Fi. Віряни вшановують пам'ять святого Феодота Анкірського.

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Міжнародний день поінформованості про ністагм

Міжнародний день розповсюдження інформації про ністагм (International Nystagmus Awareness Day) відзначається щорічно 20 червня, щоб підвищити обізнаність про ністагм, захворювання, яке вражає очі. Ністагм характеризується мимовільними рухами очей, які можуть викликати розмитість або спотворення зору. Захворювання може бути вродженим або набутим пізніше в житті, і може бути спричинене іншими захворюваннями, включаючи неврологічні розлади та катаракту.

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Цей день є нагодою поінформувати людей про проблеми, з якими стикаються люди з ністагмом. Він також спрямований на сприяння розумінню та підтримці тих, хто живе з цим захворюванням, і їхніх сімей. Міжнародний день розповсюдження інформації про ністагм зазвичай включає різноманітні заходи, такі як заходи зі збору коштів для дослідження методів лікування та лікування, публічні виступи експертів у цій галузі, онлайн-кампанії для поширення обізнаності на платформах соціальних мереж тощо.

Всесвітній день біженців

Міжнародний день, який щорічно 20 червня організовує Організація Об'єднаних Націй. Він призначений для святкування, інформування та вшанування біженців з усього світу. Цей день вперше був встановлений 20 червня 2001 року на знак визнання 50-ї річниці Конвенції про статус біженців 1951 року.

У 2001 році Генеральна Асамблея ООН одноголосно прийняла спеціальну резолюцію – вираз солідарності з Африкою, в якій знаходиться велика кількість біженців, і яка традиційно проявляє до них свою великодушність. Згідно з даною резолюцією Генеральна Асамблея в 2001 році відзначала п'ятдесяту річницю Конвенції про статус біженців 1951 року. Тоді ж Організація африканської єдності (ОАЄ) погодилася з тим, щоб Всесвітній день біженців відзначався одночасно з Днем африканських біженців – 20 червня.

Всесвітній день Wi-Fi

Щорічно 20 червня відзначаємо свято бездротових технологій – Всесвітній день Wi-Fi. Подію започаткував Бездротовий широкосмуговий Альянс.

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Розвиток технології передачі інформації радіоканалом (Wi-Fi) розпочався у 1990-х роках. Перші пристрої випустили у 2000 році. Бездротовий інтернет-зв’язок набрав популярності, тому що це зручно (немає потреби у кабелях), дозволяє користуватись кільком людям одночасно, надає доступ до мережі в будь-якій країні та в місцях відсутності стільникового зв’язку, на відміну від мобільного інтернету.

Метою Всесвітнього дня Wi-Fi є привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярди людей на планеті не мають доступу до інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

Яке сьогодні релігійне свято

20 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Феодота Анкірського. Жив він у III столітті, коли правив імператор Діоклетіан, який був відомий своїми гоніннями за християнами. Феодот постійно переховував в своєму будинку вірян, які втікали від жорстокості царя, давав їм їжу і одяг, а ще відвідував мучеників в темницях, проводив християнські обряди поховання.

Згодом і його самого схопили та змушували відректися від Христа і прославити ідолів. Але відмовився святий, за що його піддали страшним тортурам, а потім відсікли голову мечем.

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Що не можна робити цього дня

Заборонено фізично працювати.

Не варто купатися у відкритих водоймах.

Не вживайте алкоголь і не лихословте.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: тепла погода – на великий урожай жита, дощ означає, що колосся погано наллється;

В веселці переважає червоний колір – чекайте на вітер;

Бджоли сидять на стінках вулика – буде спека;

Темніють сонячні промені – чекайте на грозу;

Павуки за ніч розширили свою павутину – буде ясний і теплий день;

Голосно гримить грім – до затяжної негоди.

Пам’ятні дати 20 червня

451 рік – відбувається битва на Каталаунських полях, внаслідок якої зупинили просування гуннів у Європу;

1768 рік – українські гайдамаки беруть Умань;

1782 рік – затверджують Велику державну печатку США;

1792 рік – Велика французька революція: народне повстання в Парижі;

1837 рік – королевою Великої Британії стає Вікторія I;

1840 рік – Семюел Морзе отримує патент на телеграф;

1857 рік – британські війська перебивають усіх мешканців індійського міста Махуа-Дабар (близько 5000 осіб) та знищують місто;

1863 рік – засновують перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова);

1867 рік – президент США Ендрю Джонсон оголошує про покупку Аляски;

1895 рік – відкривають Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря;1918 рік – у Києві починається Всеукраїнський церковний собор;

1919 рік – військова делегація Української Народної Республіки підписує з поляками мирний договір;

1939 рік – перший в історії політ реактивного літака робить німецький експериментальний літак із ракетним двигуном Гайнкель He.176;

1990 рік – Бундестаг ФРН ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 рік – перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом;

2003 рік – створюють фонд Вікімедіа.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Микола, Павло, Петро, Тарас, Ганна, Марія.