У Балаклії припинилися вибухи

Евакуйовані мешканці містечка повернулися до місць проживання

За оперативною інформацією рятувальників, пожежу на території військової частини у місті Балаклія Харківської області локалізовано, тліє лише два осередки, вибухів нема. Про це інформує ДСНС. «Станом на 11.00 4 травня, спостерігається незначне тління 2 окремих осередків. Вибухів боєприпасів не спостерігається», - сказано в



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Фото: ДСНС Ситуація в Балаклії спокійна

Евакуйовані мешканці містечка повернулися до місць проживання

За оперативною інформацією рятувальників, пожежу на території військової частини у місті Балаклія Харківської області локалізовано, тліє лише два осередки, вибухів нема.

Про це інформує ДСНС.

«Станом на 11.00 4 травня, спостерігається незначне тління 2 окремих осередків. Вибухів боєприпасів не спостерігається», - сказано в інформації.

Сьогодні вранці, як уже повідомлялося, пожежа була локалізована на площі близько 35 га.

Жертв та потерпілих немає.

У межах технічної зони проводиться гасіння чотирма пожежними танками ЗСУ, заправку водою яких здійснюють підрозділи ДСНС.

Знято обмеження руху автотранспорту навколо м. Балаклія. Евакуйоване населення повернулося до місць проживання.

Діє тимчасова заборона використання повітряного простору у радіусі 30 км і висотою 6 тис. метрів.

Як відомо, ввечері 3 травня на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області було додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.

Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га. Було залучено авіацію ДСНС, яка приступила до гасіння пожежі.

Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.

Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.