Рятувальники розповіли про ситуацію на арсеналі у Балаклії

Станом на 7 годину 4 травня ситуація контрольована, спостерігається тління

Рятувальники повідомили оперативну інформацію щодо ситуації довкола складів снарядів у місті Балаклія. Про це йдеться в оперативному звіті ДСНС. [READ_MORE] «Станом на 7 годину 4 травня ситуація контрольована, спостерігається тління 4 окремих осередків. Інтенсивність вибухів знизилась. Підрозділи ДСНС здійснюють



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Станом на 7 годину 4 травня ситуація контрольована, спостерігається тління

Рятувальники повідомили оперативну інформацію щодо ситуації довкола складів снарядів у місті Балаклія. Про це йдеться в оперативному звіті ДСНС.

«Станом на 7 годину 4 травня ситуація контрольована, спостерігається тління 4 окремих осередків. Інтенсивність вибухів знизилась. Підрозділи ДСНС здійснюють заправку водою чотирьох пожежних танків, які здійснюють гасіння в межах технічної території. Авіацією ДСНС проводиться гасіння окремих осередків на території арсеналу», — повідомили у відомстві.

Органами місцевого самоврядування розгорнуто 7 евакуаційних пунктів, за власним бажанням евакуйовані 246 громадян.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та евакуації місцевого населення всього залучалось 468 чол. та 120 од. техніки, у тому числі від ДСНС — 265 чол. особового складу та 67 од. техніки, з них 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм. Рух залізничного транспорту на станції «Балаклія» призупинено та введено тимчасову заборону використання повітряного простору у радіусі 30 км.

Як відомо, ввечері 3 травня на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області було додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.

Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га. Було залучено авіацію ДСНС, яка приступила до гасіння пожежі.

Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.

Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.