У банках подорожчала готівкова гривня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Середні курси долара і євро в банках знизилися

У четвер, 4 червня, середній курс покупки готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, впав на 5,33 коп і становить 26,5910 грн. Курс продажу впав на 4,33 коп - до 26,8597 грн.

Мінімальний курс покупки долара в банках становив - 26,5 грн, максимальний - 26,65 грн. Для продажу мінімальний курс - 26,72 грн, максимальний - 27,3 грн.

Середній курс покупки євро впав на 1,03 коп і становить 29,4847 грн. Середній курс продажу впав на 4,4 коп і становить 30,0527 грн. Мінімальний курс покупки для євро склав - 28,85 грн, максимальний - 29,7 грн. Для продажу мінімальний курс - 29,8 грн, максимальний - 30,3 грн.

Середній курс покупки 10 російських рублів впав на 0,5 коп і становить 3,301 грн. Середній курс продажу впав на 1,1 коп і становить 3,904 грн за 10 російських рублів. Мінімальний курс готівкової покупки, пропонований банками - 2,3 грн за 10 російських рублів, максимальний - 3,77 грн. Для продажу мінімальний курс - 3,8 грн, максимальний - 4,0 грн.

Нагадаємо, раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом долара на початку червня.

Також за підрахунками Bloomberg, пандемія вдарила по гривні менше, ніж попередні кризи.

Читайте також:

Джерело: Ліга.net