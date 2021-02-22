Перерахунку пенсій з березня може не бути: ексвіцепрем’єр назвав причину

Постанови уряду про перерахунок пенсій з 1 березня ще досі немає

«У мене є серйозна підозра, що відбудеться повторення минулорічної історії, коли 1 березня пенсіонери не дочекалися перерахунку», заявив ексурядовець

Перерахунок пенсій в Україні з 1 березня може не відбутися через затягування уряду.

Про це заявив ексвіцепрем'єр – міністр соціальної політики Павло Розенко в ефірі каналу «Україна 24».

«Я наразі не можу стверджувати про те, що з 1 березня відбудеться перерахунок пенсій. Якщо звернете увагу, перерахунок пенсій здійснюється на основі постанови уряду, саме він має затвердити параметри перерахунку пенсій. Так, сьогодні це приблизно 11%, але сьогодні вже 21 лютого, і постанови уряду про перерахунок пенсій з 1 березня ще немає», – сказав Розенко.

Він нагадав, що раніше всі такі постанови приймалися до 20 лютого.

«Тому що Пенсійному фонду треба час для перерахунку пенсій, для друку всіх необхідних відомостей, отримання коштів. І з 3 березня відповідно розпочинається виплата пенсій», – додав ексміністр соцполітики.

За словами Розенка, пенсії можуть взагалі не перерахувати у березні.

«У мене є серйозна підозра, і про це говорять деякі чиновники уряду, що відбудеться повторення минулорічної історії, коли 1 березня пенсіонери не дочекалися перерахунку. Потім вони дочекалися цього 1 травня, але і закон, і логіка перерахунку вимагає від уряду проводити перерахунки саме 1 березня», – резюмував він.

Зазначимо, 17 лютого уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду з врахуванням підвищення виплат та індексації.

До слова, пенсії в Україні можуть скоротитися в півтора раза.