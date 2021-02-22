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    Перерахунку пенсій з березня може не бути: ексвіцепрем’єр назвав причину

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    <p>Постанови уряду про перерахунок пенсій з 1 березня ще досі немає</p> - Перерахунку пенсій з березня може не бути: ексвіцепрем’єр назвав причину

    Постанови уряду про перерахунок пенсій з 1 березня ще досі немає

    «У мене є серйозна підозра, що відбудеться повторення минулорічної історії, коли 1 березня пенсіонери не дочекалися перерахунку», заявив ексурядовець

    Перерахунок пенсій в Україні з 1 березня може не відбутися через затягування уряду.

    Про це заявив ексвіцепрем'єр – міністр соціальної політики Павло Розенко в ефірі каналу «Україна 24».

    «Я наразі не можу стверджувати про те, що з 1 березня відбудеться перерахунок пенсій. Якщо звернете увагу, перерахунок пенсій здійснюється на основі постанови уряду, саме він має затвердити параметри перерахунку пенсій. Так, сьогодні це приблизно 11%, але сьогодні вже 21 лютого, і постанови уряду про перерахунок пенсій з 1 березня ще немає», – сказав Розенко.

    Він нагадав, що раніше всі такі постанови приймалися до 20 лютого.

    «Тому що Пенсійному фонду треба час для перерахунку пенсій, для друку всіх необхідних відомостей, отримання коштів. І з 3 березня відповідно розпочинається виплата пенсій», – додав ексміністр соцполітики.

    За словами Розенка, пенсії можуть взагалі не перерахувати у березні.

    «У мене є серйозна підозра, і про це говорять деякі чиновники уряду, що відбудеться повторення минулорічної історії, коли 1 березня пенсіонери не дочекалися перерахунку. Потім вони дочекалися цього 1 травня, але і закон, і логіка перерахунку вимагає від уряду проводити перерахунки саме 1 березня», – резюмував він.

    Зазначимо, 17 лютого уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду з врахуванням підвищення виплат та індексації.

    До слова, пенсії в Україні можуть скоротитися в півтора раза.

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    Теги: пенсіонери економіка гроші Україна Пенсійний фонд уряд пенсія
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