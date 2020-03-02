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    У Берліні зафіксували коронавірус

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    <span>Лікарі почали перевірку людей, з якими контактував хворий&nbsp;</span> - У Берліні зафіксували коронавірус
    Лікарі почали перевірку людей, з якими контактував хворий 

    Берлін став десятою з 16 федеральних земель Німеччини, де зафіксували коронавірус

    У берлінському Сенаті повідомили про те, що в німецькій столиці офіційно підтверджений перший випадок зараження коронавірусом.

    Про це повідомляє DW.

    Заражений, чий вік і стать не були названі, поміщений в лікарню та отримує лікування. Лікарі почали перевірку людей, з якими контактувала ця людина.

    Турист з іншого регіону Німеччини, у якого згодом виявили вірус, відвідав аквапарк Tropical Islands в 50 кілометрах від Берліна. Всього в Tropical Islands працюють 600 співробітників, парк здатний прийняти до 6 тисяч відвідувачів в день.

    Берлін став десятою з 16 федеральних земель Німеччини, в якій зафіксовано зараження коронавірусом. Ще вранці в неділю, 1 березня, було відомо про 66 випадків інфікування, до вечора того ж дня кількість заражених перевищила 130 осіб. У Баден-Вюртемберзі школярам, вчителям, багатьом чиновникам і поліцейським, які повернулися з одного з кризових регіонів поширення вірусу, наказано залишатися вдома незалежно від наявності симптомів захворювання. Деякі з цих вимог поширюються і на Баварію.

    Влада не виключає, що у разі потреби може бути введений карантин у містах.

    Нагадаємо, за останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

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