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Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Після смерті Лукашенка армії Білорусі дозволять втручатися в ситуацію всередині країни
фото: AP

Відомство запропонувало змінити закон про воєнний стан

Міністерство оборони Білорусі розробило зміни до закону про воєнний стан, завдяки яким пропонується вважати смерть диктатора Олександра Лукашенка як загрозу нацбезпеці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RFI.

Якщо зміни до закону буде внесено, після смерті Лукашенка армії дозволять втручатися в ситуацію всередині країни. «Завдання Збройних сил Білорусі при цьому доповнюються «реалізацією заходів превентивного характеру щодо нейтралізації військової загрози», – пише видання.

Ба більше, закон передбачає можливість армії брати участь «у недопущенні розв'язання внутрішнього збройного конфлікту». А до списку потенційних зовнішніх військових небезпек додано перехід кордону збройними формуваннями, а також розгортання біля кордону Білорусі іноземних формувань або ескалація збройного конфлікту на території РФ.

Згідно з ініціативою, список білоруського оборонного відомства дозволить вводити воєнний стан навіть у разі ударів ЗСУ по військових об'єктах у Росії. «Поправки вже внесено до парламенту. Зазвичай дискусії в білоруському парламенті не передбачаються, з ймовірністю поправки Міноборони будуть прийняті», – написали журналісти.

Нагадаємо, раніше Лукашенко вирішив звернутись до російського диктатора Володимира Путіна, аби взяти у борг ще грошей. Вони були потрібні для бюджету, який цього року сформовано з дефіцитом 4,5 млрд білоруських рублів.

Також нещодавно Лукашенко повідомив, що російський ракетний комплекс «Орєшнік» буде розміщено на території республіки до кінця 2025 року. Він пояснив, що використання комплексу можливе у разі агресії проти Білорусі або Росії.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко закон

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