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Естонія назавжди заборонила в’їзд Лукашенку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Естонія назавжди заборонила в’їзд Лукашенку
Естонія не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі
фото з відкритих джерел

Глава МЗС країни підкреслив, що протягом майже п'яти років після введення санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін

Уряд Естонії ухвалив рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими. Країна продовжила заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Ініціативу вніс міністр закордонних справ Маргус Цахкна, зазначивши, що ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною. Водночас підтримка Мінському російської агресії проти України лише посилює необхідність санкційного тиску.

«Протягом майже п'яти років після введення санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо заплющувати очі на репресії, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами», – заявив Цахкна.

У санкційному списку 273 особи, включаючи високопосадовців, суддів, силовиків, пропагандистів та наближених до Олександра Лукашенка. У тому числі й сам Лукашенко, якого ні Естонія, ні низка інших країн ЄС не вважають легітимним главою держави. Санкції було вперше запроваджено Естонією у 2020 році на тлі масштабних протестів після президентських виборів у Білорусі. Раніше вони кілька разів продовжувалися та мали терміни.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала президента США Дональда Трампа продовжувати тиснути на самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав указ про звільнення 14 політв’язнів на прохання президента США Дональда Трампа. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася зі своїм чоловіком після пʼяти років увʼязнення Сергія. У 2020 році тоді ще блогер Тихановський оголосив про свій намір балотуватися у президенти. Однак, коли йому заборонили це зробити, свої документи в Центральну виборчу комісію подала його дружина.

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Теги: санкції Білорусь Олександр Лукашенко Естонія

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