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Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лукашенко попросив у Путіна ще грошей, щоб закрити «діру» в бюджеті Білорусі
Лукашенко попросив у Путіна ще грошей
фото з відкритих джерел

За даними Світового банку, Білорусь є найбільшим боржником Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив звернутись до російського диктатора Володимира Путіна, аби взяти у борг ще грошей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що Білорусь розглядає можливість залучення додаткового фінансування від Росії.

За словами міністра фінансів республіки Юрія Селіверстова, гроші потрібні, зокрема, для білоруського бюджету, який цього року сформовано з дефіцитом 4,5 млрд білоруських рублів, або 1,6% ВВП.

Селіверстов повідомив, що Мінськ хотів би залучити кредити для підтримки нафтопереробної галузі Білорусі та інших інвестиційних проєктів.

«Ми активно взаємодіємо щодо фінансування як інвестиційних проєктів, так і прямого фінансування. Ось ці питання якраз і обговорюються», – цитує міністра державне агентство «БелТА». Про які суми йдеться, Селіверстов не уточнив.

За даними Світового банку, Білорусь є найбільшим боржником Росії: на неї припадає $8,2 млрд міждержавних кредитів, наданих Кремлем.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який надає громадянам Білорусі, які постійно проживають на території РФ, право голосувати на місцевих виборах і навіть балотуватися на місцеві посади. Цей крок розглядається як черговий етап у поглибленні інтеграції між двома країнами в рамках так званої «союзної держави»

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав найвищу держнагороду Росії від диктатора Володимира Путіна. Його нагородили орденом святого апостола Андрія Первозванного

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Теги: борг фінансування гроші путін Олександр Лукашенко Білорусь

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