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У Мінську впав невідомий безпілотник

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Мінську впав невідомий безпілотник
БпЛА вдалося приземлити за допомогою РЕБу
фото: mil.by/Міноборони Білорусі

Білорусь не вперше збиває російські дрони, які залітають на її територію

Сили протиповітряної оборони Білорусі виявили і збили невідомий безпілотник, який залетів на територію країни. Він впав у Мінську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруське Міністерство оборони.

Інцидент трапився приблизно о 02:00 за місцевим часом. Дрон вдалося приземлити за допомогою радіоелектронної боротьби. Він впав у районі будинку 72 по вул. Матусевича у столиці Білорусі. Внаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав.

«З урахуванням цього інциденту оперативно вживаються додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору. За цим фактом проводиться перевірка. Глава держави тримає ситуацію на особистому контролі», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Литва хоче залучити до охорони повітряного простору додаткові сили протиповітряної оборони після того, як безпілотник залетів на територію країни з Білорусі.

Як повідомлялося, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ. В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав, що БпЛА атакували Каменськ-Шахтинський, Сальськ, Волгодонськ, Кіровське та Тарасівський район. За його словами, у Сальську сталося займання на залізничній станції, пасажирський потяг відведений на безпечну відстань.

До слова, у місті Сальськ Ростовській області була атакована залізнична інфраструктура. Ворог активно використовує її для постачання військ та техніки на війну проти України. Там розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області.

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Теги: Білорусь безпілотник

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