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Ще три країни ЄС виступили проти відправки військ в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ще три країни ЄС виступили проти відправки військ в Україну
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна також проти відправки військ в Україну
фото з відкритих джерел

Речниця уряду Іспанії Пілар Алегрія заявила, що допомога має бути обмежена лише зброєю та іншими матеріалами

Бельгія, Іспанія та Італія виступили проти пропозиції Франції відправити сухопутні війська в Україну. Про це повідомляє The Brussels Times, Reuters та Ansa.

Мадрид не погодився з пропозицією президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військ в Україну. Речниця уряду Іспанії Пілар Алегрія заявила, що допомога має бути обмежена лише зброєю та іншими матеріалами.

«Єдність була і є найефективнішою зброєю, яку має Європа, щоб протистояти нападу Путіна», – сказала Алегрія.

Водночас глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна також проти відправки військ в Україну. Він вважає, що можливість відправлення західних військ в Україну – «це ідея Макрона».

«Але коли ви говорите про відправку військ, ви повинні бути дуже обережними, тому що ми не повинні змушувати людей думати, що ми перебуваємо у стані війни з Росією. Ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну, і, на мою особисту думку, я не є прихильником відправки італійських військ воювати в Україну», – заявив Таяні.

Також міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила, що Бельгія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу, але свої війська на фронт не відправлятиме.

За її словами, «Бельгія надає перевагу наданню Україні матеріальної допомоги, а не надсиланню військ».

Так, у 2024 році Бельгія має намір надати Україні військову допомогу на суму 611 млн євро, а також братиме участь у шести коаліціях з підтримки ЗСУ та тренування українських військових.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували порушену президентом Франції Емманюелем Макроном можливість відправлення військ західних держав до України

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro. Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

Читайте також: Захід відправить солдат до України? Як світ реагує на заяву Макрона
Теги: військові Україна президент солдат Еммануель Макрон Європа Італія

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