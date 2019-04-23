У «Блоці Петра Порошенка» не виключають змін у складі фракції



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Заступник глави фракції БПП Олексій Гончаренко Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

За словами Гончаренка, фракція БПП буде в опозиції до політсили нового президента

Після перемоги кандидата Володимира Зеленського на виборах президента України з фракції «Блок Петра Порошенка» можуть піти кілька народних депутатів. Про це заявив заступник глави фракції БПП Олексій Гончаренко, передає «РБК-Україна».

За його словами, фракція БПП перебуватиме в опозиції до політичної сили новообраного президента Володимира Зеленського.

«Фракція не «позеленіє». А чи може бути, що окремі представники фракції будуть змінювати свій колір, це є можливим. Знаєте, очищення - це завжди добре. Я думаю, що зовсім небагато (піде з БПП, - ред.). Але з кожним, хто піде… очищення це тільки плюс для кожної політичної сили… Наша фракція буде в опозиції. Ми будемо сильною опозицією президенту Зеленському», - заявив Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Гончаренко заявив, що в разі, якщо кандидат Володимир Зеленський стане президентом, у нього буде два шляхи для співпраці з Верховною радою. За словами нардепа, один із шляхів - почати домовлятися з парламентом нинішнього скликання.

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 11 годину 23 квітня ЦВК опрацювала 99,92% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,23% українців, за Петра Порошенка - 24,45% українців.