Airbus може зняти з виробництва найбільший у світі авіалайнер

Якщо угода з авіакомпанією Emirates не буде укладена, Airbus почне процедуру припинення виробництва лайнера A380

Airbus розробляє план дій для згортання виробництва найбільшого в світі серійного авіалайнера A380 на випадок, якщо не отримає ключове замовлення від дубайської авіакомпанії Emirates. Про це сказали Reuters три джерела, знайомі з ситуацією. «Якщо угода з Emirates не буде укладена, Airbus почне процедуру припинення виробництва A380», -



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Аеробус A380

Якщо угода з авіакомпанією Emirates не буде укладена, Airbus почне процедуру припинення виробництва лайнера A380

Airbus розробляє план дій для згортання виробництва найбільшого в світі серійного авіалайнера A380 на випадок, якщо не отримає ключове замовлення від дубайської авіакомпанії Emirates.

Про це сказали Reuters три джерела, знайомі з ситуацією.

«Якщо угода з Emirates не буде укладена, Airbus почне процедуру припинення виробництва A380», - сказало обізнане джерело. Один із постачальників повідомив, що таке рішення буде логічним через слабкий попит на лайнер.

Airbus і Emirates відмовилися від коментарів. Airbus також відмовився повідомити, скільки людей зайняті в проекті. Згортання виробництва, як очікується, буде поступовим, дозволивши Airbus виконати вже отримані замовлення, переважно від Emirates.

В авіавиробника достатньо замовлень, щоб продовжити випуск A380 до початку наступного десятиліття за нинішніх темпів виробництва, показав аналіз Reuters. На розробку А380, введеного в експлуатацію десять років тому, було витрачено 11 мільярдів євро. Лайнер місткістю близько 500 пасажирів, повинен був скласти конкуренцію Boeing 747. Однак попит на A380 останнім часом знизився, оскільки авіаперевізники віддають перевагу більш компактним двомоторним літакам, які легше заповнюються і дешевші в обслуговуванні.

Переговори між Airbus і Emirates про нове замовлення на 36 лайнерів A380 вартістю $16 мільярдів були зупинені на Міжнародному авіасалоні в Дубаї в листопаді. Вважається, що з тих пір вони відновилися, проте видимих ознак наближення до операції немає.

Нагадаємо, авіакомпанія Emirates уклала угоду з американським виробником літаків Boeing на купівлю 40 нових лайнерів моделі 787-10 Dreamliner.

У листопаді Airbus представила концепт винищувача нового покоління.