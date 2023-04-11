Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець

У боях за Бахмут віддав життяуродженець Черкаської області, 26-річний Андрій Воробкало, який до початку повномасштабного вторгнення мешкав у Греції

Він повернувся до України з Греції, щоб боронити рідну землю





Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і доньок. Так, у боях за Бахмут загинув 26-річний Андрій Воробкало. Він повернувся до України з Греції, щоб боронити рідну землю.

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Про це у своєму Telegram написав журналіст Андрій Цаплієнко.

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Відомо, що своє життя у боях за Бахмут віддав уродженець Черкаської області. 26-річний Андрій Воробкало до початку повномасштабного вторгнення мешкав у Греції. Там він займався викладанням східних бойових мистецтв для діток.

Повернувся додому після 24 лютого

Новина про повномасштабне вторгнення Росії на територію України змусила Андрія з позивним «Грек» покинути своє мирне життя у Греції. Він повернувся додому, щоб боронити рідну землю від ворога.

Андрій Воробкало був командиром мінометного розрахунку. Відомо, що він сам мав чорний пояс з єдиноборств. А ще у нього залишився молодший братик Дарій. Хлопчика герой навчав української мови, щоб той знав свою рідну.

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«Грек» зауважив, що не міг залишитися у Греції. Він просто не міг би дивитися українцям у вічі, якби так вчинив. Тут він і зустрів свою кохану Ірину. Вона робила те, чим займаються зараз тисячі українок і українців. Дівчина займалася закриттям зборів для Андрія, а також його побратимів.

З українським героєм попрощалися у рідному селі Хутори, що на Черкащині. Щоб віддати шану «Грекові», прийшли сотні людей.

«Подивіться це відео, де хлопець, у якого було майбутнє в комфортній сонячній країні, проміняв його на долю воїна в Бахмуті. Він воював за ваше майбутнє. І захищав ваше сьогодення. Так саме, як і тисячі інших українців в однострої», – наголосив Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках