Зеленський зустрівся із прем’єром країни, яка стане адвокатом під час створення спецтрибуналу 

Глава держави подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем. Про це він повідомив у Telegram.

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«Провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово – в питанні надання необхідної для українського наступу зброї», – йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України.

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«Ваше суспільство, президент із самого початку цієї повномасштабної війни – навіть від перших днів 2014 року, коли насправді почалася ця війна, – підтримують наш суверенітет, наш народ, нашу територіальну цілісність», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ.