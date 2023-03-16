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Зеленський зустрівся із прем’єром країни, яка стане адвокатом під час створення спецтрибуналу 

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся із прем’єром країни, яка стане адвокатом під час створення спецтрибуналу 
фото: скріншот із відео

Глава держави подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем. Про це він повідомив у Telegram.

«Провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово – в питанні надання необхідної для українського наступу зброї», – йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України.

«Ваше суспільство, президент із самого початку цієї повномасштабної війни – навіть від перших днів 2014 року, коли насправді почалася ця війна, – підтримують наш суверенітет, наш народ, нашу територіальну цілісність», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ.

Теги: Латвія Володимир Зеленський війна Україна

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