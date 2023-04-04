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Зеленський виступить у центрі Варшави: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський виступить у центрі Варшави: деталі
Глава держави зустрінеться з українськими біженцями
фото: Офіс президента

Очікується, що Зеленський з дружиною також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою

Президент України Володимир Зеленський завтра, 5 квітня, під час візиту до Польщі виступить у центрі Варшави. Про це повідомляє «Голос Америки».

Як повідомляється, сам візит та зокрема виступ Зеленського у центрі Варшави офіційно підтвердили у Польщі.

«Це важливий і дуже насичений візит. І це дуже важливий жест та символічне підтвердження братерства між поляками та українцями, яке є фактом після року війни», – сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Очікується, що Зеленський з дружиною також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, а також з українськими біженцями.

Ясіна додав, що очікує чудової атмосфери у Варшаві під час візиту Зеленського. «Нам також потрібен цей візит, щоб підкреслити, наскільки важливим став наш союз, щоб показати, що наші відносини є найкращими в історії в більшості аспектів, що Польща є союзником України, а Україна є союзником Польщі. І деякі дрібні проблеми, як питання сільського господарства, ракети, яка впала на території мого округу, деякі досі не вирішені історичні питання не зруйнують загальної картини, яка є найбільшим успіхом в нашій історії», – наголосив речник.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом 5 квітня. Також Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Теги: Польща Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента

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