Влада Грузії розкритикувала повернення Саакашвілі українського громадянства



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Саакашвілі - людина, яка на кожному кроці...бреше, - заявила віце-спікер парламенту Грузії

Віце-спікер парламенту Грузії Гія Вольський, коментуючи повернення українського громадянства Михайлу Саакашвілі, заявив, що утримався б від оцінки рішень Президента Зеленського.

Про це інформує Грузія Online.

«Я взагалі утримався б від оцінки рішень Зеленського, оскільки зробити нам разом - Україні та Грузії, потрібно багато... Виходячи з цього, тема партнерства для нас пріоритетна. Що стосується самого Саакашвілі, я думаю, що він авантюрист. Він дуже суперечив порадам Заходу, коли був президентом Грузії, проігнорував всі рекомендації наших партнерів. Крім того, Саакашвілі - людина, яка на кожному кроці...бреше. Виходячи з цього, для України залучення його в певну діяльність - неправильне рішення, що принесе їй шкоду», - сказав Вольський.

Як відомо, сьогодні, 29 травня, Михайло Саакашвілі повернувся в Україну. Перед вильотом з Варшави Саакашвілі повідомив, що консул України видала йому у посольстві в Польщі посвідчення особи на повернення в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство. У цей же день Саакашвілі заявив, що вже середу має намір прилетіти у Київ.

Крім того Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні. «У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади», - запевнив він.

Але зазначимо, що сьогодні екс-заступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.

Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.



