На Житомирщині підприємці через карантин перекривали міжнародну трасу

Акція була пов’язана з тим, що місцева влада призупинила роботу ринку

На Житомирщині підприємці з міста Овруч перекрили міжнародну автодорогу М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, протестуючи проти карантину вихідного дня. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко у коментарі Житомир.info

За попередньою інформацією, акція пов’язана з тим, що місцева влада призупинила роботу ринку.

Пізніше Ващенко поінформувала, що станом на 13:00 заходи закінчилися.

Раніше повідомлялося, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівщини, сьогодні, 14 листопада, вже надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину в регіоні. За цими викликами поліцейські проводять профілактичні бесіди, а в окремих випадках складають адмінпротоколи.

також у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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