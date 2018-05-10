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    У Черкасах до лікарні потрапили ще двоє дітей з отруєнням

    Досі не встановлено, через що потрапили в реанімацію школярі і вчителі
    У Черкасах протягом доби до лікарні потрапили ще двоє дітей з отруєнням. У той же час стан 12-ти, які були в реанімації, покращився. Як повідомляє ТСН, напередодні ввечері стало погано хлопчику, а потім госпіталізували ученицю тієї ж 8-ї школи. Експерти досі не визначили, яка саме речовина була отруйною для школярів і вчителів. «В
    • Сьогодні, 10:08
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    Досі не встановлено, через що потрапили в реанімацію школярі і вчителі

    У Черкасах протягом доби до лікарні потрапили ще двоє дітей з отруєнням. У той же час стан 12-ти, які були в реанімації, покращився.

    Як повідомляє ТСН, напередодні ввечері стало погано хлопчику, а потім госпіталізували ученицю тієї ж 8-ї школи. Експерти досі не визначили, яка саме речовина була отруйною для школярів і вчителів.

    «В моєму досвіді такого отруєння не було», - визнає один з медиків, які працюють з постраждалими.

    Діти, яких перевели з реанімації у звичайні палати, зізнаються, що дуже хочуть додому і скучили за рідними. 9-класниця Аміна Камнєва розповідає, що, незважаючи на погане самопочуття учнів, урочистостей ніхто з учителів не зупинив.

    «Продовжували на вулиці концерт, а всіх заводили в школу. До кінця», - згадує дівчина.

    Її мама обурена тим, що жодних висновків щодо отруйної речовини досі немає. Лікарі кажуть, що перші результати досліджень будуть лише через кілька днів. У звичайний сльозогінний газ медики не вірять.

    «Клінічна картина цього отруєння не вкладається в спектр загальних отруєнь», - пояснюють фахівці.

    Черкащани підозрюють, що викид отруйних речовин міг статися на місцевих підприємствах, але фахівці ДСНС це спростовують.

    «Не було ні ДТП, ні розливу ртуті, ні викидів на підприємствах», - стверджує прес-секретар рятувальної служби.

    Інформацію про постраждалих солдат з військової частини біля школи теж не підтверджують. Стан вчителя і завуча покращився, їх перевели з реанімації, але спілкуватися на камеру вони відмовляються. Ще один співробітник школи залишається у реанімаційному відділенні. Навчальний заклад, де стався інцидент, закрили принаймні до понеділка.

    Нагадаємо, за фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

    За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

    Станом на 7 годину 9 травня на лікуванні перебувало 57 осіб (53 учні та 4 вчителя), з них: 11 - в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані. 

    Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям з Черкас. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас, він привіз до отруєних дітей київських лікарів.

    Також 8 травня на шкільній лінійці у Новомосковську на Дніпропетровщині у 16 дітей різного віку погіршилося самопочуття. У МОЗ повідомили, що школярів оглянули лікарі, їм рекомендовано амбулаторне спостереження.

    За фактом масового погіршення самопочуття школярів на лінійці у школі Новомосковська розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наразі немає причин говорити про зв'язок між отруєнням школярів у Черкасах та подібним випадком у місті Новомосковськ.

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