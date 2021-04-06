Вияв неповаги: у Катарі команда Зеленського грубо порушила правила етикету

Під час зустрічі представники українського президента сиділи навпроти катарської делегації закинувши ногу на ногу

На опублікованих пресслужбою президента Володимира Зеленського фото візиту української делегації в Катар видно, що глава Офісу президента Андрій Єрмак сидить, заклавши нога за ногу. Така поза є грубим порушенням етикету цієї країни.

Про це повідомив політик і дипломат, колишній представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний на своїй сторінці в Facebook.

На фото зустрічі президента України Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Катару Халідом бен Халіфи бен Абдула Азіз Аль Тані українська делегація грубо порушила певні норми етикету.

«Єдина діяльність, якою я займаюсь останні роки - викладацька. Один з курсів, який я читаю - це дипломатичний протокол. Аналізую фото зустрічі на найвищому рівні в Катарі, можу сказати: «Краще б її не було». Щоб не заявляла українська сторона, результат навіть не нульовий, а мінусовий. Дві кричущих помилки : державний прапор України лежить на підлозі і українська сторона демонструє взуття», - написав Безсмертний.

Політик зазначив, що в мусульманських державах категорично недопустимо:



Сидіти нога на ногу і демонструвати підошву свого взуття. Це вважається непристойним жестом і образою.

Не подавати і не брати документи лівою рукою. Ліва рука вважається брудною.

Якщо ви господар, то в жодному разі не запрошувати гостя пройти попереду себе.

«Андрій Єрмак, який «відповідає» в ОПУ за зовнішню політику, не знає таких тонкощів. Але ж посаду керівника управління з питань протоколу і церемоніалу ще не скасували?!», - резюмував політик.

Колишній очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян також зауважив грубу помилку української делегації в Катарі з точки зору етикету.

«Закидати ногу на ногу і показувати співрозмовнику підошву свого взуття - там трактується як вияв грубої неповаги до протилежної сторони» , – пояснив Омелян.

«Але добре, хоч із шаурмою не прийшли і пляшку пива оком не відкривають» , – саркастично зауважив екс-міністр.

Нагадаємо, президент разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

Повідомлялося, що Україна та Катар 5 квітня планують підписати низку документів, у тому числі щодо інвестицій в Україну.