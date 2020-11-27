У деклараціях п'яти міністрів і семи суддів є ознаки порушень – НАЗК

Якщо помилка не стосувалася грошей, суб'єкт декларування не несе відповідальності

НАЗК заявило про знайдені ознаки порушень у деклараціях 97 осіб, включаючи колишніх і нинішніх міністрів, їхніх заступників та суддів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки порушень в деклараціях п'яти міністрів, 12 заступників міністрів і семи суддів – всього у 97 осіб.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

«Одним з пріоритетів НАЗК у 2020 році стало підвищення якості повних перевірок декларацій. Для нас було принципово важливо відійти від старої практики агентства чіплятися до «опечаток» у деклараціях для того, щоб перейти до виявлення реальних порушень на мільйони гривень. Таким чином, серед 97 людей, в деклараціях яких НАЗК виявило ознаки кримінального порушення, – п’яти міністрів поточного і колишнього урядів, 12 заступників міністрів і семи суддів», – йдеться в повідомленні.

Також у НАЗК зазначили, що якщо помилка в декларації не стосувалася грошей, суб'єкт декларування не ніс відповідальності.

«Наприклад, деякі суб'єкти могли вибрати позначку «Невідомо» або «Не застосовується» замість кадастрового номера ділянки. Під час перевірки декларації НАЗК з'ясовувало цей кадастровий номер, повідомляло про це суб'єкта і давало можливість виправити цю помилку в декларації», – наголосили в агентстві.

Крім того, суб'єкти декларування могли надати пояснення, щоб технічні помилки не враховувалися як порушення. Своїм правом надати пояснення не скористалися тільки 25 посадових осіб. Пояснення надали міністри, народні депутати і судді, розповіли в НАЗК.

Також одним із нововведень 2020 року в агентстві назвали можливість спілкуватися за допомогою електронних листів, а не паперових, як було раніше.

В агентстві заявили, що в поточному році були підготовлені зрозумілі роз'яснення щодо заповнення декларацій та забезпечено роботу зручних сервісів.

«Наше завдання – попередити порушення. Ми розуміємо, що заповнення декларацій – відповідальний і досить складний процес. Саме тому намагаємося його зробити легким для добропорядних суб'єктів декларування, водночас зберігши всі «пастки» для корупціонерів», – заявив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець.

Як повідомлялося, голова Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що робоча група з врегулювання питання антикорупційної реформи узгодила, зокрема, повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.

Наприкінці жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС.

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