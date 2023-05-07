У день коронації Чарльза ІІІ заарештовано понад 50 людей: у чому їх звинувачують
Серед заарештованих 6 травня у Лондоні - лідер відомої антимонархічної групи
Поліція заарештувала лідера антимонархічної групи «Республіка» та ще 51 особу під час коронації короля Чарльза в суботу. Про це повідомляє Reuters.
Сотні демонстрантів у жовтому одязі зібралися серед 10-кілометрового натовпу, що вишикувався вздовж маршруту процесії в центрі Лондона, щоб виділитися серед тих, хто був одягнений у червоне, біле і синє, і тримали плакати з написом «Не мій король».
Зазначається, що республіканського лідера Грема Сміта затримали ще до початку ходи, повідомляють представники партії. У соціальних мережах з'явилися фотографії, на яких видно, як правоохоронці забирають плакати у демонстрантів.
«Ми абсолютно розуміємо занепокоєння громадськості після арештів, які ми здійснили сьогодні вранці», – заявила у своїй заяві командир лондонської поліції Карен Фіндлі.
Поліція не підтвердила арешт Сміта. Вони заявили, що вчинили так, оскільки вважали, що протестувальники намагатимуться зіпсувати фарбою громадські пам'ятники і зірвати «офіційні дії».
«Всі ці люди залишаються під вартою», – сказала Фіндлі.
В окремій заяві в суботу поліція повідомила, що заарештувала трьох осіб на підставі оперативної інформації про те, що протестувальники планували кинути в процесію сигналізаційні пристрої, які могли налякати коней, що брали участь у ході, і тим самим створити загрозу громадській безпеці.
Серед речей, вилучених під час арештів у лондонському районі Сохо, було кілька сигналізаторів зґвалтування.
Протести також відбулися в Глазго в Шотландії та Кардіффі в Уельсі, де учасники тримали плакати з написами: «Скасуйте монархію, нагодуйте народ». У соціальних мережах багато хто протиставляв британську кризу вартості життя помпезності та пишності.
З переходом корони від королеви Єлизавети до її менш популярного сина, республіканські активісти сподіваються, що Чарльз стане останнім британським монархом, який буде коронований.
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