У День Незалежності прийдуть зливи: синоптики попередили про різку зміну погоди

У День Незалежності прийдуть зливи: синоптики попередили про різку зміну погодиграфіка
Грози обіцяють завтра вдень у Києві і також сусідніх областях
Синоптики України оголосили штормове попередження на завтра. Чотири області, як очікується, накриють зливи. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Завтра в західних областях грози, шквали 15-20 м/с.
Значні дощі прогнозують у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях (I рівень небезпечності, жовтий).
Слабші дощі будуть в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Чернівецькій областях. Синоптики кажуть, що зливи з грозами будуть днем в Києві і також сусідніх областях.
Раніше народний синоптик спрогнозував, яким буде вересень.
Також нагадаємо, що у вересні буде дві сильні магнітні бурі: коли та як захиститися.
Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.