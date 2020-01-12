У Держдумі Росії розкритикували Іран за визнання провини за збиття Boeing



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Російський депутат стверджує, що ракетний удар по українському літаку спровокували США, «тобто відповідні дії з боку Ірану, ненавмисні»

У РФ вважають, що відповідальність за авіакатастрофу необхідно покласти на США

Визнання іранською владою провини за катастрофу українського Boeing у Тегерані викликало критику з боку російської Держдуми.

За словами заступника голови парламентського комітету з оборони Юрія Швиткіна, відповідальність за авіакатастрофу необхідно покласти на США.

«Я не можу позитивно оцінити той факт, що вони визнали свою провину, ненавмисність дій, людський фактор, тому що справа стосується трагедії, що сталася у небі і жертв людей… Це був ракетний удар, спровокований США, тобто відповідні дії з боку Ірану, ненавмисні. Тут потрібно засуджувати і дії США, і дії Ірану по частині збитого літака», — заявив він в інтерв’ю радіостанції «Говорить Москва».

Депутат підкреслив, що те, що трапилося, це не позиція держави Іран, а помилка одного з військовослужбовців.

«В рамках тих подій, які відбувалися, в метушні через недостатньо професійні дії і поспішного рішення в частині наведення і пуску ракети теоретично допустити таке можливо», - додав Швиткін.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.