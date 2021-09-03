  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Дніпрі чоловік пару днів розбирав бруківку на стежці і забирав її собі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловік крав бруківку у Дніпрі - У Дніпрі чоловік пару днів розбирав бруківку на стежці і забирав її собі (фото)
    Чоловік крав бруківку у Дніпрі
    Фото «Наш Тополь 1» / Facebook

    Чоловік розбирав пішохідну доріжку по декілька плиток на день

    У Дніпрі помітили літнього чоловіка, який розбирав пішохідну доріжку. Зокрема, чоловік витягував із неї по одній частинці бруківки, а потім клав їх у сумку. Про інцидент розповіли у Facebook-спільноті «Наш Тополь 1».

    Чоловік крав бруківку не перший день. Ймовірно, він забрав таким чином кілька десятків плиток.

    За словами автора, тепер на цій ділянці можна спотикатися і падати.

    «Величезне прохання не давати таким скромним вандалам ламати й розбирати те, що було зроблено для нас усіх», – зазначає автор публікації.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Фото «Наш Тополь 1» / Facebook
    Фото «Наш Тополь 1» / Facebook
    Фото «Наш Тополь 1» / Facebook

    Наразі невідомо, навіщо йому була потрібна бруківка.

    У коментарях користувачі пишуть, що чоловік кожного дня приходить у це місце. Його вже нібито проганяли, однак пенсіонер повертається знову і знову.

    Читайте також:
    Теги: Дніпро чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Дніпрі чоловік пару днів розбирав бруківку на стежці і забирав її собі (фото)