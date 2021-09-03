У Дніпрі чоловік пару днів розбирав бруківку на стежці і забирав її собі (фото)
Чоловік розбирав пішохідну доріжку по декілька плиток на день
У Дніпрі помітили літнього чоловіка, який розбирав пішохідну доріжку. Зокрема, чоловік витягував із неї по одній частинці бруківки, а потім клав їх у сумку. Про інцидент розповіли у Facebook-спільноті «Наш Тополь 1».
Чоловік крав бруківку не перший день. Ймовірно, він забрав таким чином кілька десятків плиток.
За словами автора, тепер на цій ділянці можна спотикатися і падати.
«Величезне прохання не давати таким скромним вандалам ламати й розбирати те, що було зроблено для нас усіх», – зазначає автор публікації.
Наразі невідомо, навіщо йому була потрібна бруківка.
У коментарях користувачі пишуть, що чоловік кожного дня приходить у це місце. Його вже нібито проганяли, однак пенсіонер повертається знову і знову.