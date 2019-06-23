У Грузії поновилися акції протесту



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Протестувальники вимагають відставки глави МВС

У Тбілісі перед будівлею парламенту почалася чергова акція протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахар і зміни виборчої системи.

На акцію вийшли кілька тисяч людей, повідомляють грузинські ЗМІ.

Повідомляється, що в даний час організаторами акції заплановано провести близько 10 заяв, після чого працюватиме «вільний мікрофон», де кожен бажаючий зможе висловитися.

Учасники протестного руху в Тбілісі продовжують вимагати відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія, а також вимагають провести позачергові парламентські вибори, які повинні пройти тільки по пропорційній системі.

Це вже четвертий день протестних акцій в Тбілісі, які почалися 20 червня 2019 року, після того, як російський політик виступив в парламенті країни. Активісти 21 і 22 червня знову виходили на мітинги під будівлю парламенту і висували свої вимоги владі.

Раніше гендиректор опозиційного телеканалу «Руставі 2» Ніка Гварамія заявив, що влада може почати вночі штурм телекомпанії, тому що вона «активно висвітлює акцію протесту, що проходить в Тбілісі».

Лідер парламентської більшості Арчіл Талаквадзе заявив, що гендиректор каналу «штучно нагнітає» ситуацію.

«Ми заявляємо, що ця заява Гварамія направлено на продовження акції протесту в Тбілісі. Ми однозначно заявляємо, що ЗМІ в Грузії не загрожує ніяка небезпека, тим більше з боку влади», - сказав Талаквадзе.

Як повідомлялося, у Грузії взяли під варту більше 120 протестувальників.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

У Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

До слова, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як відомо, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.