Атака на Харків: шестеро загиблих, 31 – поранених (фото)

Рашисти завдали удару по приватних оселях, торговельному центру та шиномонтажу

Нові дані про наслідки ранкових обстрілів міста із реактивних систем залпового вогню

11 липня близько 10 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах Харкова. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Серед поранених – двоє дітей віком 4 та 16 років.

Серед загиблих – 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.

Під вогнем окупантів опинились приватні оселі харків‘ян, торговельний центр та шиномонтаж.

Нагадаємо, вранці у Харкові прогриміли вибухи (відео). Згодом тало відомо, що про перші жертви.

Крім того, стало відомо, скільки ракет РФ випустила по Харкову.

Як відомо, уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків.

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