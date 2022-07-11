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    Події в Україні

    Атака на Харків: шестеро загиблих, 31 – поранених (фото)

    Рашисти завдали удару по приватних оселях, торговельному центру та шиномонтажу - Атака на Харків: шестеро загиблих, 31 – поранених (фото)

    Рашисти завдали удару по приватних оселях, торговельному центру та шиномонтажу

    фото: прокуратура

    Нові дані про наслідки ранкових обстрілів міста із реактивних систем залпового вогню

    11 липня близько 10 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах Харкова. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

    Серед поранених – двоє дітей віком 4 та 16 років.

    Серед загиблих – 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.

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    Рашисти завдали удару по приватних оселях, торговельному центру та шиномонтажу. фото: прокуратура
    Рашисти завдали удару по приватних оселях, торговельному центру та шиномонтажу. фото: прокуратура
    Рашисти завдали удару по приватних оселях, торговельному центру та шиномонтажу. фото: прокуратура
    Рашисти завдали удару по приватних оселях, торговельному центру та шиномонтажу. фото: прокуратура

    Під вогнем окупантів опинились приватні оселі харків‘ян, торговельний центр та шиномонтаж.

    Нагадаємо, вранці у Харкові прогриміли вибухи (відео). Згодом тало відомо, що про перші жертви.

    Крім того, стало відомо, скільки ракет РФ випустила по Харкову.

    Як відомо, уночі Харків тричі зазнав ракетного удару: фото наслідків.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл військові Україна окупація #stoprussia
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    Атака на Харків: шестеро загиблих, 31 – поранених (фото)