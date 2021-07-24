У Харкові збудують головний військовий храм України (фото)

Він постане за 30 км від кордону з РФ

У Харкові на території Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України поблизу кордону з РФ розпочали зведення храму Святого Юрія Переможця, повідомляє пресслужба проєкту будівництва храму.

«Звести будівлю планують до 14 жовтня 2021 року – свята Покрови та Дня українського козацтва. Храм буде відкритий не лише для військовослужбовців, а й для цивільних відвідувачів», – зазначено на сайті храму.

Це буде найближчий до кордону з РФ український храм, розташований на території військових. Храм поєднає сучасні стилістику і матеріали з архітектурною формою козацьких дерев'яних церков.

За словами заступника командувача Нацгвардії генерал-лейтенанта Юрія Лебедя, цей храм має всі шанси стати головним військовим храмом України і символом незалежності України.

Цей храм – проєкт бізнесменів-меценатів із Харкова Всеволода Кожемяка, Ігоря Брагинського та Тараса Сітенка став можливим у партнерстві з Національною Гвардією України та Православною Церквою України. Ініціатор і реалізатор проєкту – Благодійний Фонд Всеволода Кожемяка «Україна ХХІ».

«Ми будуємо Храм не просто як релігійну споруду. Храм стане своєрідним духовним форпостом України, архітектурним символом української історії, війни і гідності», – заявив Голова БФ «Україна XXI», власник і гендиректор Групи АГРОТРЕЙД, волонтер та меценат Всеволод Кожемяко.

За словами авторів, храм не має аналогів у всій Східній Європі. Над проєктом працюють найкращі митці України.

Головний архітектор проєкту Юрій Спасов зазначає, що архітектурне рішення храму базується на традиціях давньої православної християнської архітектури і зазнає впливу дерев'яної церковної архітектури козацької доби.

Нижній ярус із бетону, що нагадує блокпост, прикрашений елементами з переплавлених гільз боєприпасів, які використовувались в зоні бойових дій, символізує нашу військову доблесть. Вертикальні частини ярусів, виготовлені зі скла, покликані асоціюватись із відкритістю і чистотою.

Для створення внутрішнього оздоблення запрошені провідні художники та іконописці України.

Нагадаємо, раніше у Херсоні громада Православної церкви України встановила церкву з пінопласту. Священнослужителі пояснили, що це нова технологія будівництва – пізніше пінопласт оброблять щільною цементною оболонкою.

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