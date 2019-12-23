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    У Холмківській об’єднаній територіальній громаді від «Слуг народу» переміг один кандидат із 26

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    У Холмківській об’єднаній територіальній громаді від «Слуг народу» переміг один кандидат із 26
    Ілюстративне фото

    Впевнену перемогу у Холмківській ОТГ здобула діюча голова Тетяна Вачиля

    У Холмківській об’єднаній територіальній громаді від «Слуг народу» переміг один кандидат із 26. А впевнену перемогу здобула діюча голова Тетяна Вачиля. Про це повідомляє Mukachevo.net.

    За результатами голосування Тетяна Вачиля набрала - 3576 голосів. Її найближчий конкурент набрав лише - 602 голоси. Кандидат від Слуги народу Мирослав Лешанич зайняв третє місце із 514-ма голосами.

    Також стало відомо, що серед 26 депутатів до ради пройшов один із партії «Слуга народу».

    Повний список депутатів по прізвищам виглядає так:

    Сержанов, Зазулич, Станкович, Мордяк, Рогач О., Сніцаренко, Павлик М., Кайтанович, Повханич Г., Ур - Барна, Газа Л., Тодавчич, Рішко, Пишка, Гулей, Зизич, Мацко Є., Слов’ян, Арендаш, Северенчук, Поляк, Готра В, Міовканич, Буйдошов, Медве, Салька.

    Як повідомлялось, Центральна виборча комісія повідомила про завершення голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, які проходили 22 грудня 2019 року. Протягом дня явка виборців коливалась від 4,4% до 54%.

    Нагадаємо, у 23 регіонах України пройшли перші вибори у територіальних громадах.

    У 86 об’єднаних територіальних громадах у неділю відбудуться перші місцеві вибори.

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