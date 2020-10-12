У ЄС підтримали санкції проти РФ через отруєння Навального



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Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначає, що отруєння Навального «Новачком» могло відбутися лише за участі РФ

Санкції будуть введені проти конкретних осіб

Глави міністерств закордонних справ країн Євросоюзу підтримали пропозицію Франції та Німеччини щодо санкцій проти російських чиновників через отруєння Олексія Навального. Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хавісто.

За його словами, тепер робочі групи будуть займатися складанням документа.

«Була виражена політична підтримка пропозиції Франції та Німеччини щодо санкцій. Підготовкою займуться робочі групи Євросоюзу», – повідомив Хавісто.

Франція і Німеччина розробили пропозиції з санкціями проти деяких осіб, які можуть бути причетні до отруєння. Спільне рішення країн було прийнято на підставі висновку Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), що підтвердив отруєння Навального речовиною з групи «Новачок».

Нагадаємо, що Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».