У Кабміні пообіцяли боротися за «промисловий безвіз» і енергетичну інтеграцію з ЄС



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Віцепрем'єр Дмитро Кулеба розповів про підготовку до засідання Ради асоціації Україна — ЄС

На думку Кулеби, засідання Ради асоціації має зафіксувати новий рівень амбіцій у стосунках між ЄС і Україною

Уряд України на майбутньому засіданні Ради асоціації Україна — ЄС буде боротися за так званий промисловий безвіз і енергетичну інтеграцію з Євросоюзом.

Про це заявив віцепрем’єрміністр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, уряд готується до цього засідання, що має відбутися наступного тижня, «щодня».

«І щодня ставимо собі дуже просте запитання: яку конкретну проблему для українців, для української економіки, для української держави ми можемо вирішити? І підбираємо пріоритети. І питання, які ми будемо там обговорювати, саме з цієї точки зору — як ми можемо зробити так, щоб від євроінтеграції вигравав щодня кожен українець?», — сказав він.

На думку Кулеби, засідання Ради асоціації має зафіксувати новий рівень амбіцій у стосунках між ЄС і Україною.

По-друге, сказав він, «ми будемо боротися за те, щоб забезпечити прогрес у царині укладення так званого промислового безвізу».

«Це потрібно насамперед українському малому й середньому бізнесові. Це можливість збільшення експорту. Це потрібно Україні», — заявив віцепрем’єр.

Крім того, сказав він, «будемо працювати над поглибленням енергетичної інтеграції для того, щоб українці отримували дешевшу енергію, їхні домогосподарства були більше енергоефективними, щоб платіжки були меншими за рахунок всіх цих змін».

«Будемо просувати інтеграцію у цифровому секторі, щоб українці отримували в Україні якісні сервіси, а їх персональні дані були надійно захищені. Ось це ті сфери, за якими ми рухаємося», — додав урядовець.

«Іще раз наголошую, ми робимо інтеграцію для людей, для українців, для того, щоб вони відчували конкретні переваги цього курсу», — заявив заступник Кулеба.

Як відомо, наступного тижня, 28 січня, в Брюсселі під головуванням прем’єрміністра України Олексія Гончарука відбудеться Шосте засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз.

Раніше було оприлюднено порядок денний засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до плану виконання асоціації з ЄС.

Уряд також відкрив для громадськості доступ до «Пульсу угоди» - онлайн-системи моніторингу реалізації плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.