  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Калуші переселенцям готові надати житло і допомогти з речами

    У Калуші є безкоштовне житло для переселенців, а ціни на оренду квартир можуть здивувати гостей міста - У Калуші переселенцям готові надати житло і допомогти з речами
    У Калуші є безкоштовне житло для переселенців, а ціни на оренду квартир можуть здивувати гостей міста
    фото: naftohimik.info

    У місті Калуш Івано-Франківської області радять звертатися по допомогу до волонтерів

    У другому за кількістю населення місті Прикарпаття можна знайти несподівані варіанти оренди житла. Про це йдеться у матеріалі «Главкому», присвяченому ринку оренди житла в українських регіонах, не охоплених повномасштабною війною.

    Місцеві волонтери стверджують, що у Калуші ще достатньо варіантів навіть безкоштовного житла. А от щодо оренди квартир ситуація в місті досить скромна – навали пропозицій немає, заявляють люди, які займаються поселенням внутрішньо переміщених осіб.

    Частина оголошень на місцевих сайтах взагалі публікуються з поміткою «ціна договірна». Господарі таких квартир можуть варіювати варіанти оренди – помісячна, потижнева чи подобова, або взагалі підселення.

    Ціни на оренду в Калуші різноманітні. Так, можна знайти за 12 тис. грн п’ятикімнатну квартиру з меблями, побутовою технікою, плюс господарі ще й обіцяють допомогти із пошуком найнеобхідніших для вимушених гостей міста речей.

    Нагадаємо, що у Рівне з початку війни приїхало уже 8 тис. переселенців, є місця ще для 2 тис. осіб, але більшу частину внутрішньо перемішених осіб селять в області. В цілому ж Рівненщина за час повномасштабних воєнних дій на території України прийняла уже 42 тис. осіб з інших регіонів країни.

    А у іншому західному обласному центрі, Івано-Франківську, фактично розміщені уже 45 тис. переселенців, місто готове прийняти ще 100 тис. осіб, а зі спекуляціями на ринку оренди житла бореться за допомогою перевірок податкової та публічного осуду.

    Читайте також: Нова хвиля евакуації: куди виїхати, крім Львова та Франківська
    Теги: переселенці війна Івано-Франківщина житло Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Калуші переселенцям готові надати житло і допомогти з речами