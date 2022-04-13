У Калуші переселенцям готові надати житло і допомогти з речами

У Калуші є безкоштовне житло для переселенців, а ціни на оренду квартир можуть здивувати гостей міста

У місті Калуш Івано-Франківської області радять звертатися по допомогу до волонтерів

У другому за кількістю населення місті Прикарпаття можна знайти несподівані варіанти оренди житла. Про це йдеться у матеріалі «Главкому», присвяченому ринку оренди житла в українських регіонах, не охоплених повномасштабною війною.

Місцеві волонтери стверджують, що у Калуші ще достатньо варіантів навіть безкоштовного житла. А от щодо оренди квартир ситуація в місті досить скромна – навали пропозицій немає, заявляють люди, які займаються поселенням внутрішньо переміщених осіб.

Частина оголошень на місцевих сайтах взагалі публікуються з поміткою «ціна договірна». Господарі таких квартир можуть варіювати варіанти оренди – помісячна, потижнева чи подобова, або взагалі підселення.

Ціни на оренду в Калуші різноманітні. Так, можна знайти за 12 тис. грн п’ятикімнатну квартиру з меблями, побутовою технікою, плюс господарі ще й обіцяють допомогти із пошуком найнеобхідніших для вимушених гостей міста речей.

Нагадаємо, що у Рівне з початку війни приїхало уже 8 тис. переселенців, є місця ще для 2 тис. осіб, але більшу частину внутрішньо перемішених осіб селять в області. В цілому ж Рівненщина за час повномасштабних воєнних дій на території України прийняла уже 42 тис. осіб з інших регіонів країни.

А у іншому західному обласному центрі, Івано-Франківську, фактично розміщені уже 45 тис. переселенців, місто готове прийняти ще 100 тис. осіб, а зі спекуляціями на ринку оренди житла бореться за допомогою перевірок податкової та публічного осуду.