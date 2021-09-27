У Калуші помер останній воїн УПА

Наконечний (праворуч) був останнім живим дивізійником у Калуші

Василь Наконечний за звинуваченням у націоналістичній діяльності потрапив до в’язниці і був засуджений до десяти років таборів

У Калуші, 26 вересня, відійшов у вічність ветеран дивізії «Галичина», учасник боїв під Бродами, вояка УПА, багаторічний в'язень радянських концтаборів (покарання відбував у Воркуті), почесний громадянин Калуша Василь Наконечний. Ветеран помер на 97-му році життя, інформують «Вікна».

Василь Наконечний упродовж 1943-1944 років був контррозвідником дивізії «Галичина». А після того, як дивізія в 1944-му була розбита під Бродами, пішов воювати у лави УПА. Наконечний був останнім живим дивізійником у Калуші.

Рішенням Калуської міської ради 2018 року Василеві Наконечному було присвоєно звання Почесного громадянина Калуша.

Василь Наконечний народився 9 вересня 1925 року у селі Лука Калуського повіту на Станіславщині у родині селянина. Був другою дитиною в сім’ї.

1935-1939 – навчання у Рогатинській гімназії;

1941-1944 – у 1941 році пройшов медичну комісію і вступив до дивізії «Галичина». Пройшов військовий вишкіл у Австрії, Чехословаччині; ніс службу у лавах дивізії у контррозвідці;

1944-1946 – партизанська боротьба у лавах УПА;

1946-1956 – за звинуваченням у націоналістичній діяльності потрапив до в’язниці і був засуджений до десяти років таборів;

1956 – повернувся до України, одружився із Анною. Невдовзі у них народився син Михайло;

1963-1978 – працював виробничим майстром на заводі у Калуші. Вийшов на пенсію;

1990-ті роки – брав участь у розкопках поховань у Дем’яновому лазу, у смт Войнилові, селах Студінці, Цвітовій, Підмихайлі.

Нагадаємо, зв’язкова УПА, яка допомагала Шухевичу, у червні відзначила 101-й День народження.

До слова, на Тернопільщині викопали архів ОУН.

Тим часом, у «Слузі народу» пояснили, чому хочуть героїзувати Бандеру та Шухевича.