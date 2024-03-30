Головна Новини
search button user button menu button

У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Це перший подібний досвід в Україні, де громада залучається безпосередньо до планування відбудови міста
фото: Mariupol Reborn

Маріупольці працюють над планом відбудови міста після деокупації

У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити!». Вимушені переселенці з Маріуполя у рамках воркшопу обговорили основні напрямки розвитку міста після деокупації. 

Працювали у групах за різними аспектами життєдіяльності громади. Найбільше дискусій розгорнулося навколо питань безпеки, житла, роботи та подолання соціальних конфліктів. Пропозиції маріупольців збираються, аналізуються та генеруються до плану відродження – Mariupol Reborn.

У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити» фото 1

«У нас дуже велика спільнота маріупольців, які зараз живуть в різних містах України, ми з ними підтримуємо зв’язок. І через гуманітарний проєкт «ЯМаріуполь», який підтримує Фонд Ріната Ахметова, і через «ЯМаріуполь. Житло» – це проєкт соціального житла для маріупольців, де ми перетворюємо пусті гуртожитки на повноцінне житло для тих, хто втратив свої помешкання в Маріуполі. Ми їх спитали, чи на часі думати про відновлення, вони сказали, що це дуже важливо для них. Вони хочуть розуміти, що є майбутнє для них, що хтось цим майбутнім опікується, і вони хочуть брати участь в проєктуванні цього майбутнього», – розповіла Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядової ради ГО «Маріуполь.Реборн»

Це перший подібний досвід в Україні, де громада залучається безпосередньо до планування відбудови міста. Окремим предметом обговорення стала пріоритетність вирішення проблем після деокупації. Для цього командою проєкту розроблено План швидких дій – «Fast Recovery Plan», розрахований на перші 18 місяців.

«Це покроковий план дій для стабілізації ситуації та підготовки фундаменту для відбудови. Зокрема, відновлення критичної інфраструктури, ключових послуг тощо. Також найкращі архітектори працюють над просторовими рішеннями для міста. Але потрібна думка самих маріупольців, їхнє бачення майбутнього Маріуполя. Наша мета – наново розбудувати місто біля моря, в якому комфортно жити», – підкреслив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. 

У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити» фото 2

Діалогова зустріч у Києві дала старт обговорень в регіонах України. Подібні воркшопи пройдуть в усіх містах, де є діючі центри «ЯМаріуполь». Результати обговорень формуються у вигляді звітів. Їх, разом із фотогалереєю, можна знайти на сайті проєкту Mariupol Reborn.

Нагадаємо, Проєкт Mariupol Reborn реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова.

Теги: Вадим Бойченко місто громада житло Маріуполь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Chatham House – Королівський інститут міжнародних відносин, є провідним політичним інститутом у світі зі штаб-квартирою в Лондоні
Можлива картельна змова забудовників. Про ризики в постанові-клоні містобудівної «реформи»
20 березня, 13:00
У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративні будівлі
Удар балістикою по Миколаївщині, влучання у пекарню Херсонщини: ситуація в регіонах
4 березня, 11:07
Рух «Чесно» втретє дослідив відкритість місцевих рад в Україні
Рейтинг прозорості місцевих рад. Хто пасе задніх у 2024 році? дослідження
7 березня, 09:00
Президент наголосив, що Україна пам’ятатиме й ніколи не забуде кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць
«Показує правду про тероризм РФ»: Зеленський подякував творцям фільму «20 днів у Маріуполі»
11 березня, 14:05
Шабунін розповів, кого вважає замовником кримінальних проваджень проти себе
Шабунін відреагував на відкриття проти нього кримінальних проваджень за ухилянство
9 березня, 20:58
16 березня два роки тому росіяни провели в Маріуполі каральну акцію для залякування
Зеленський оприлюднив відео до роковин удару по драмтеатру в Маріуполі
16 березня, 10:51
Російські добровольці звернулися до Путіна
Російські добровольці звернулися до Путіна і назвали умову для переговорів
16 березня, 18:31
Подвір'я одного з колективних центрів, в якому живуть українські біженці, поблизу Карлових Вар у Чехії
«Кризові умови проживання»: на яке житло можуть розраховувати українські біженці у Чехії
23 березня, 10:00
Роботодавці намагаються допомогти працівникам із пошуком помешкань у Нідерландах
Ринок праці у Нідерландах переживає кризу через одну проблему
26 березня, 08:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
51K
Між окупацією та наступом. Що обере Путін?
34K
«Або їдь у тамбурі, або висаджу з потяга»: військова поділилася історією поїздки з собакою
26K
Потік українців до однієї з країн ЄС знизився після зміни правил
17K
«Хтось дуже хотів отримати медаль». ЗСУ повідомили, навіщо РФ збила свій винищувач
16K
Мер, який зустрівся з іноземцем без відома СБУ, отримав штраф

Новини

У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Сьогодні, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Сьогодні, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Сьогодні, 05:20
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua