Це перший подібний досвід в Україні, де громада залучається безпосередньо до планування відбудови міста

Маріупольці працюють над планом відбудови міста після деокупації

У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити!». Вимушені переселенці з Маріуполя у рамках воркшопу обговорили основні напрямки розвитку міста після деокупації.

Працювали у групах за різними аспектами життєдіяльності громади. Найбільше дискусій розгорнулося навколо питань безпеки, житла, роботи та подолання соціальних конфліктів. Пропозиції маріупольців збираються, аналізуються та генеруються до плану відродження – Mariupol Reborn.

«У нас дуже велика спільнота маріупольців, які зараз живуть в різних містах України, ми з ними підтримуємо зв’язок. І через гуманітарний проєкт «ЯМаріуполь», який підтримує Фонд Ріната Ахметова, і через «ЯМаріуполь. Житло» – це проєкт соціального житла для маріупольців, де ми перетворюємо пусті гуртожитки на повноцінне житло для тих, хто втратив свої помешкання в Маріуполі. Ми їх спитали, чи на часі думати про відновлення, вони сказали, що це дуже важливо для них. Вони хочуть розуміти, що є майбутнє для них, що хтось цим майбутнім опікується, і вони хочуть брати участь в проєктуванні цього майбутнього», – розповіла Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядової ради ГО «Маріуполь.Реборн»

Це перший подібний досвід в Україні, де громада залучається безпосередньо до планування відбудови міста. Окремим предметом обговорення стала пріоритетність вирішення проблем після деокупації. Для цього командою проєкту розроблено План швидких дій – «Fast Recovery Plan», розрахований на перші 18 місяців.

«Це покроковий план дій для стабілізації ситуації та підготовки фундаменту для відбудови. Зокрема, відновлення критичної інфраструктури, ключових послуг тощо. Також найкращі архітектори працюють над просторовими рішеннями для міста. Але потрібна думка самих маріупольців, їхнє бачення майбутнього Маріуполя. Наша мета – наново розбудувати місто біля моря, в якому комфортно жити», – підкреслив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Діалогова зустріч у Києві дала старт обговорень в регіонах України. Подібні воркшопи пройдуть в усіх містах, де є діючі центри «ЯМаріуполь». Результати обговорень формуються у вигляді звітів. Їх, разом із фотогалереєю, можна знайти на сайті проєкту Mariupol Reborn.

Нагадаємо, Проєкт Mariupol Reborn реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова.