«Показує правду про тероризм РФ»: Зеленський подякував творцям фільму «20 днів у Маріуполі»
Глава держави подякував кожному, хто поширює правду про війну, хоробрість українців
Президент Володимир Зеленський подякував творцям української стрічки «20 днів у Маріуполі», що здобула премію «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. За його словами, фільм дає змогу голосно сказати про російську війну проти України.
«Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. «20 днів у Маріуполі» – фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду «Оскар», яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Дякую всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу та розповідають її», – написав Зеленський у Телеграм.
Президент наголосив, що Україна пам’ятатиме й ніколи не забуде кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць – всіх, хто боровся заради міста.
«Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та «Азовсталі», яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста», – вказав Зеленський.
Також він подякував кожному, хто поширює правду про війну, хоробрість українців та біль нашого народу. «Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя», – резюмував голова держави.
Нагадаємо, документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав перший «Оскар» для України.
На сцену разом із Мстиславом Черновим для отримання нагороди піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році.
Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. Весь зал аплодував стоячи після промови українського режисера.
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