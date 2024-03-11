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«Показує правду про тероризм РФ»: Зеленський подякував творцям фільму «20 днів у Маріуполі»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Показує правду про тероризм РФ»: Зеленський подякував творцям фільму «20 днів у Маріуполі»
Президент наголосив, що Україна пам’ятатиме й ніколи не забуде кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць
фото: glavcom.ua

Глава держави подякував кожному, хто поширює правду про війну, хоробрість українців

Президент Володимир Зеленський подякував творцям української стрічки «20 днів у Маріуполі», що здобула премію «Оскар»  як найкращий повнометражний документальний фільм. За його словами, фільм дає змогу голосно сказати про російську війну проти України.

«Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. «20 днів у Маріуполі» – фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду «Оскар», яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Дякую всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу та розповідають її», – написав Зеленський у Телеграм.

Президент наголосив, що Україна пам’ятатиме  й ніколи не забуде кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць – всіх, хто боровся заради міста.

«Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та «Азовсталі», яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста», – вказав Зеленський.

Також він подякував кожному, хто поширює правду про війну, хоробрість українців та біль нашого народу. «Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя», – резюмував голова держави. 

Нагадаємо, документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав перший «Оскар» для України.

«20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя – за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. 

На сцену разом із Мстиславом Черновим для отримання нагороди піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році.

Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. Весь зал аплодував стоячи після промови українського режисера.

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Теги: Маріуполь Володимир Зеленський фільм Кінопремія «Оскар»

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