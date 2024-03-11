«Показує правду про тероризм РФ»: Зеленський подякував творцям фільму «20 днів у Маріуполі»

Президент наголосив, що Україна пам’ятатиме й ніколи не забуде кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць

Глава держави подякував кожному, хто поширює правду про війну, хоробрість українців

Президент Володимир Зеленський подякував творцям української стрічки «20 днів у Маріуполі», що здобула премію «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. За його словами, фільм дає змогу голосно сказати про російську війну проти України.

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«Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. «20 днів у Маріуполі» – фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду «Оскар», яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Дякую всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу та розповідають її», – написав Зеленський у Телеграм.

Президент наголосив, що Україна пам’ятатиме й ніколи не забуде кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць – всіх, хто боровся заради міста.

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«Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та «Азовсталі», яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста», – вказав Зеленський.

Також він подякував кожному, хто поширює правду про війну, хоробрість українців та біль нашого народу. «Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя», – резюмував голова держави.

Нагадаємо, документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав перший «Оскар» для України.

«20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя – за це усі троє отримали Пулітцерівську премію.

На сцену разом із Мстиславом Черновим для отримання нагороди піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році.

Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. Весь зал аплодував стоячи після промови українського режисера.