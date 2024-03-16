Зеленський оприлюднив відео до роковин удару по драмтеатру в Маріуполі
«Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне»
Два роки тому, 16 березня 2022 року, російська окупаційна армія завдала бомбового авіаційного удару по драмтеатру в Маріуполі, де переховувалися тисячі мирних мешканців, зокрема й дітей. Президент Володимир Зеленський нагадав про цей злочин РФ і звернувся з закликом до світу.
«Маріуполь. Драмтеатр. Напис «Діти». Два роки минуло...Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність. Світла пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор», – написав глава держави в Telegram.
За повідомленням міськради, під завалами Драматичного театру загинули приблизно 300 людей, хоча достеменні цифри досі невідомі.
Нагадаємо, що днями Зеленський подякував творцям української стрічки «20 днів у Маріуполі», що здобула премію «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. За його словами, фільм дає змогу голосно сказати про російську війну проти України.
Український режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов розповів, що під час зйомок найстрашнішим для нього було бачити смерті дітей.
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